Понедельник, 13 Сентября 2021 16:09

АрмИнфо.Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Армению. Об этом Клаар сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Хорошо снова вернуться в Армению. С нетерпением жду важных встреч в ближайшие два дня", - написал Клаар.