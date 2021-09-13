Понедельник, 13 Сентября 2021 15:33

АрмИнфо. Наша цель - не помогать Армении или кому-либо готовиться к следующей войне, а избежать следующей войны будь то в Карабахе, на границах или в другом месте. Об этом заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот, завершающий миссию в нашей стране.

Так, французский дипломат в интервью информационному агентству "Лурер" на вопрос о том, как можно обсуждать вопрос военной поддержки, когда Армения и Франция не входят в один военный блок, дипломат ответил, что если Армения обратится, Франция готова искать варианты поддержки, так как их цель - исключить новую войну.

"Я полностью осознаю, что ожидания от Франции очень велики в сфере безопасности, и любая моя реакция на эту тему увеличивает эти ожидания. Думаю, нужно быть очень четким, в первую очередь Франция готова рассмотреть те обращения, которые поступят со стороны Армении. То есть, если со стороны Армении будет инициатива, мы готовы рассмотреть, как мы можем дать ход этому обращению. Естественно, нужно учитывать несколько обстоятельств", - отметил посол.

Вместе с тем он согласился, что действительно, Армения, член военного альянса - Организации Договора о коллективной безопасности. Однако, по его словам, необходимо также учитывать тот факт, что приоритетом для них являются переговоры.

"Наша цель - не помогать Армении или кому-либо готовиться к следующей войне, наша цель -избежать следующей войны будь то в Карабахе, на границах или в другом месте. Наша задача всегда будет заключаться в переговорах, возобновлении диалога между Ереваном и Баку, снижении напряженности и установлении мер по укреплению доверия, чтобы в регионе был обеспечен окончательный мир. Все это позволит, особенно армянам Нагорного Карабаха, безопасно жить в своих городах и селах", - подчеркнул Лакот.

Вместе с тем он добавил, что Заявление 9 ноября 2020 года, как подсказывает его название, не является договором, имеет большие заслуги, поскольку позволило установить длительное перемирие в Нагорном Карабахе. "Мы видим с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и согласны с тем, что, конечно, есть еще много проблем. Как я уже отметил, вопрос статуса Нагорного Карабаха остается нерешенным, и мы сталкиваемся особенно с серьезными гуманитарными проблемами, в частности, с удерживаемыми в Азербайджане армянскими военнопленными, начатыми с мая пограничными проблемами Армения-Азербайджан.

Мы считаем, что очень важно, чтобы три страны-сопредседателя вновь были вовлечены в возобновление переговоров. Думаю, что в течение ближайших недель и месяцев сопредседатели восстановят центральную роль. Эта группа - единственная признанная всеми платформа для ведения переговоров.

Мы считаем, что очень важно, чтобы три страны-сопредседателя вновь были вовлечены в возобновление переговоров. Очевидно, что эти три государства, прежде всего, выступают в роли посредника. Для возобновления переговоров должна быть политическая воля в Ереване и Баку. Из своего общения с властями Армении могу констатировать, что здесь есть эта воля. И это очень важно, поскольку все это в интересах Армении. Думаю, что в течение ближайших недель и месяцев сопредседатели восстановят центральную роль. Эта группа [Минская группа ОБСЕ] - единственная признанная всеми платформа для ведения переговоров", - подытожил посол Франции в Армении.