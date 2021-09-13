Понедельник, 13 Сентября 2021 15:18

АрмИнфо. Глава МИД Словакии Иван Корчок сегодня, 13 сентября, с официальным визитом посетит Республику Армения.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, 14 сентября пройдут переговоры глав МИД Армении и Словакии, после которых министры выступят с заявлением для прессы. Также запланированы встречи главы внешнеполитического ведомства Словакии с президентом Армении, премьер-министром и главой парламента.

Цель визита - дальнейшее углубление и развитие отношений между двумя странами, придание им нового импульса.

В МИД Армении также напомнили, что отношения между Ереваном и Братиславой имеют дружественный и партнерский характер.

Словакия является одним из важных партнеров Армении в Европе и Ереван заинтересована в расширении и углублении сотрудничества с Братиславой в политической, торговой, экономической, культурной областях и во всех других сферах, представляющих взаимный интерес как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.