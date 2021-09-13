Понедельник, 13 Сентября 2021 15:17

АрмИнфо. Секретарь Совета Безопасности РА Армен Григорян 14-17 сентября будет находиться в Душанбе.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, цель визита - участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи Григоряна. Отметим, что совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совбезов стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 15 сентября в Душанбе. По итогам совместного заседания планируется принятие свыше 20 документов. Совместное заседание пройдет под председательством главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина.

В ходе совместного заседания состоится обмен мнениями относительно военно- политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Представители делегаций обсудят ход реализации Плана мероприятий по выполнению решений сессии Совета коллективной безопасности и выполнению приоритетных направлений.

Участники встречи заслушают доклад генсека ОДКБ Станислава Зася о ходе подготовки проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы и главы МИД РА Арарата Мирзояна о приоритетных направлениях деятельности в период председательства Армении в ОДКБ.