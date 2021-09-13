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 Понедельник, 13 Сентября 2021 14:05
Наира Бадалян

Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит попасть из Тбилиси в Казбеги всего за 1,5 часа

Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит попасть из Тбилиси в Казбеги всего за 1,5 часа

АрмИнфо.В Грузии началось строительство нового девятикилометрового автомобильного тоннеля, который является частью новой строящейся скоростной магистрали "Квешети-Коби", ведущей к границе с Россией.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, новая дорога Квешети-Коби и уникальный девятикилометровый тоннель в Закавказье - это проект века, после завершения которого дорога от Тбилиси до Казбеги будет занимать полтора часа. "Это самый большой тоннель во всем Закавказье, его длина составляет 9 километров, и по своим параметрам он не имеет аналогов в мире. Будет построена и объездная дорога Гудаури, по которой из Тбилиси до Гудаури можно будет добраться за один час. Это, конечно, разгрузит Гудаури и превратит его в современный курорт европейского типа", - как передает Общественный вещатель, сказал 10 сентября грузинский премьер.

Строительство 23-километровой дороги Квешети-Коби (началось в июне этого года) и 9- километрового туннеля является ключевой частью проекта модернизации скоростной автомагистрали коридора Север-Юг. Проект предусматривает строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, 5 мостов, 5 тоннелей и реконструкцию 1 моста.

Протяженность существующей дороги составляет 34 км, а длина новой дороги уменьшиться до 23 км. Как ожидается, с завершением его строительства, время в пути от Тбилиси до границы с Россией сократится на 1 час. При этом транзитные перевозки больше не будут осуществляться проездом через курорт Гудаури, что, с одной стороны, разгрузит дорожное движение курорта, а с другой стороны, транзитные перевозки станут намного безопаснее, так как грузовые автомобили сейчас движутся по узким дорогам.

Используя дорогу Квешети-Коби, водители смогут объехать самый проблемный участок автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс - отрезок Коби-Гудаури (близ грузино- российской границы), который в зимний период часто закрывается из-за опасности схода лавин.

Стоимость проекта дороги Квешети-Коби составляет 1,2 миллиарда лари. Строительство финансируется Азиатским банком развития (АБР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). За работами следит международная надзорная компания UBM. Проект планируется завершить к 2024 году. Строительство ведет Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В настоящее время Военно-грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Арменией.-


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Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит попасть из Тбилиси в Казбеги всего за 1,5 часаСтроительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит попасть из Тбилиси в Казбеги всего за 1,5 часа
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