Понедельник, 13 Сентября 2021 13:31

АрмИнфо.Азербайджанская сторона в любой момент может отрезать Капан от остальной части Армении, 13 сентября в беседе с журналистами в парламенте заявил депутат от блока "Айастан", экс-губернатор Сюникской области Ваге Акопян.

Накануне Служба национальной безопасности Армении сообщила, что с 12:00 12 сентября полиция Азербайджана начала останавливать грузовики с иранскими номерами "на подконтрольном ей участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан".

По словам Акопяна, в условиях вседозволенности азербайджанская сторона наглеет, останавливает иранские грузовики. "Легковым автомобилям препятствий Азербайджан не чинит. Однако иранские грузовые автомобили вынуждены им платить своеобразную таможенную пошлину, чтобы им был разрешен дальнейший проезд до Еревана",- заявил он.

Вместе с тем депутат выразил недоумение в связи с текстом сообщения армянской спецслужбы. "СНБ Армении распространила сообщение об этом, назвав Воротан азербайджанским топонимом. Что это значит? Нас постепенно приучают к тому, что это азербайджанская территория? А на территории Сев лича (Черного озера-ред.) азербайджанские военные уже готовятся к зиме, возводят постоянные сооружения, ведутся активные инженерные работы", - отметил депутат.

Экс-глава региона считает ненормальным, что действующий губернатор Сюника узнает об этом инциденте из социальной сети. "Не нормально также, что СНБ распространяет сообщение только после того, как в интернете появляется информация об этом", - указал он. При этом Акопян убежден, решение всех проблем - немедленное отстранение Никола Пашиняна (премьер-министра Армении - ред.).

Вместе с тем, по словам председателя комиссии по экономическим вопросам, в Сюникской области помимо вопросов безопасности есть также экономические проблемы. "Как известно, более 40% товарооборота приходится на долю Ирана и это оказалось под угрозой. Я уверен, что и из Тегерана будет реакция", - указал Ваге Акопян.