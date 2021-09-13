Понедельник, 13 Сентября 2021 12:02

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 4 178 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 296 граждан (7%), при этом выздоровело 577 человек, скончалось - 16.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 13 сентября фактическое лечение получает 9 848 человек.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 175 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 249 146 случаев заражения коронавирусом (15,4%), выздоровело 233 105 человек (93,5%), количество летальных исходов достигло 5018 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 616 849 тестов на коронавирус