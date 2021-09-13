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АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 4 178 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 296 граждан (7%), при этом выздоровело 577 человек, скончалось - 16.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 13 сентября фактическое лечение получает 9 848 человек.
Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 175 (0,4%).
С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 249 146 случаев заражения коронавирусом (15,4%), выздоровело 233 105 человек (93,5%), количество летальных исходов достигло 5018 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 616 849 тестов на коронавирус
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|Экс-глава Сюника: на территории Севлича азербайджанские военные возводят постоянные сооружения
|Впервые за долгое время за сутки в Армении число выздоровевших превысило количество случаев заражения коронавирусом
|Глава Минобороны Армении посетит Россию и Таджикистан
|Правящая фракция не поддержала инициативу переименования постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам в комиссию по внешним связям и вопросам Арцаха
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|Сообщение СНБ Армении не вытекает из нацинтересов Армении: Фракция "Айастан" призвала обсудить ситуацию близ села Воротан
|Глава МИД Армении высоко оценил позицию Нидерландов относительно развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха
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|СНБ Армении: Полиция Азербайджана проводит проверку документов на груз у водителей грузовиков с иранскими госномерами на дороге Горис-Капан
|Католикос Всех Армян наградил баронессу Кэролайн Кокс почетный орденом <Святого Саака-Святого Месропа>
|Посол США в Армении: Вопрос статуса Нагорного Карабаха останется в повестке Минской группы ОБСЕ
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Трехсторонняя встреча глав следственных ведомств Армении, Беларуси и России состоялась в Минске
|Суд в Сюнике отказался изменить меру пресечения Арушу Арушаняну
|Официальная Анкара назначило руководителей <Азербайджанской оперативной группы>.
|В Ереване находится группа экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми
|Состоялась церемония инаугурации членов нового правительства Армении.
|Армения примет участие в 85-ой Международной выставке в Салониках
|<Гражданский договор> продолжает торпедировать инициативу оппозиции по созданию постоянной парламентской комиссию по вопросам Арцаха
|Уходящий глава Араратской области прокомментировал слухи о том, что его отставка связана "с подписанием документа о сдаче Тигранашена"
|За сутки в Армении подтвердилось 669 новых случаев заражения коронавирусом
|Рустам Мурадов дал оценку деятельности российского миротворческого контингента в Арцахе
|Процесс выплаты пенсий и пособий за сентябрь будет завершен в ближайшие дни: Минтрудсоц Армении
|Казахстан предложил Азербайджану подключиться к создаваемой Евразийской товаропроводящей системе
|Политолог: В текущей ситуации Турция и Азербайджан стремятся принудить Армению к фактически односторонним уступкам
|Прогноз: Статус Арцаха имеет все перспективы становления как чувствительного узла международной повестки на Южном Кавказе
|Евросоюз исключил шесть государств, в том числе и Армению из списка стран, куда разрешены необязательные поездки на фоне пандемии коронавируса
|"Айпост" временно не выплачивает пенсии и пособия: Нет финансирования
|Пашинян и Гарибашвили договорились о продвижении регионального диалога посредством совместных усилий и программ
|Конверс Банк приступил к предоставлению карт премиум-класса - VISA Signature
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СМИ: В Баку создана спецгруппа командования Турции
|В России проходят мероприятия, посвященные100- летию Арно Бабаджаняна
|Армянские ученые предлагают новый рецепт по спасению озера Севан от заболачивания
|Известны имена главы российской миротворческой миссии в Карабахе и командира 102-ой РВБ в Армении
|Грузинский аналитик: Повестка между Арменией и Грузией - это в основном экономика
|АНК примет участие в выборах в ОМС в Сюникской области Армении
|"Сасна црер" созывает сторонников на митинг 1 октября с конечной целью свергнуть нынешнюю власть
|Прогноз: Подписав мандат российских миротворцев, Алиев собственноручно отменит "Шушинскую декларацию" с Турцией
|16-летний Матвей Мичков набрал три очка в матче за СКА: главная надежда российского хоккея?
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило отметку в 10 тыс.
|Азербайджан в следующем году планирует направить на оборонную сферу порядка $2,7 млрд
|Армянские археологи обнаружили в Ванадзоре гробницы конца бронзового века
|Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану
|Франция выразила готовность выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование
|Оппозиционный депутат присоединился к требованию родителей погибших военнослужащих отменить праздничные мероприятия на площади Республики
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Грузии о подрывающих региональную безопасность действиях Азербайджана
|В Дилижане начал свою работу Глобальный форум Buissup
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Главы правительств Грузии и Армении договорились о разработке совместных инициатив в сфере транспорта, энергетики, высоких технологий
|Джонатан Лакот: Карабахский конфликт поднял множество вопросов, которые еще не получили должного внимания и оценки международного сообщества
|Омбудсмен Армении опубликовал спецотчет с доказательствами пыток и бесчеловечного обращения с армянскими пленными
|Минздрав: В случае отказа от вакцинации и предоставления ПРЦ-тестов работодатель может разорвать трудовой договор с работником
|Армения направит наблюдателей на выборы в России
|Судебная тяжба с испанской компанией Corsan Corviam, подрядчиком дорожного коридора Север-Юг, обходится Армении уже около $3,2 млн.
|Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили отношения между Армений и Азербайджаном
|Внешнеполитические инициативы Туркменистана обретают общечеловеческое значение
|Прогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение Азербайджана
|Читать больше
|Политолог: В текущей ситуации Турция и Азербайджан стремятся принудить Армению к фактически односторонним уступкам
|Прогноз: Статус Арцаха имеет все перспективы становления как чувствительного узла международной повестки на Южном Кавказе
|Грузинский аналитик: Повестка между Арменией и Грузией - это в основном экономика
|Прогноз: Подписав мандат российских миротворцев, Алиев собственноручно отменит "Шушинскую декларацию" с Турцией
|Прогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение Азербайджана
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