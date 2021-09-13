Понедельник, 13 Сентября 2021 11:51

АрмИнфо.Правящая фракция "Гражданский договор" не приняла участие в голосовании по вынесенному фракцией "Айастан" вопросу о включении проекта о переименовании постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам в постоянную комиссию по внешним связям и вопросам Арцаха, в результате чего предложение было отклонено.

13 сентября на первом заседании второй сессии парламента 8-го созыва депутат фракции "Айастан" Агван Варданян напомнил, что ранее на заседании профильной комиссии инициатива по созданию комиссии по вопросам Арцаха была отклонена. В результате оппозиционная фракция предложила переименовать комиссию по государственно- правовым вопросам. Данная инициатива также не была поддержана ГД.

Как считает Варданян, сегодня сложилась совершенно новая ситуация как в регионе, так и в связи с Арцахским вопросом. По его словам, то, что власти даже в данной ситуации не осмеливаются использовать термин Республика Арцах, говорит "о безвольности, нежелании, готовности к постоянным уступкам".

Между тем, как заявил глава комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, предложенный проект не решает озвученные вопросы повестки. В итоге, правящая фракция не приняла участие в голосовании и вопрос о включении инициативы в повестку дня пленарного заседания был отклонен.

Напомним, что 10 сентября, парламентская оппозиция в лице блоков "Армения" и "Честь имею" в очередной раз предложили сформировать комиссию, которая будет продвигать вопросы, поддерживающие интересы Арцаха. Агван Варданян представляя доводы в пользу создания такой комиссии подчеркнул, что формирование вышеуказанной комиссии станет своеобразным мессиджем для соседей Армении, в частности, даст понять Баку, что вопрос Нагорного Карабаха продолжает оставаться для Армении приоритетным. Выразив убеждение в актуальности создания такой комиссии в сегодняшних реалиях, он возмутился тем, что под разными надуманными предлогами ее создание отклоняется. Варданян также подчеркнул, что не разделяет мнения правящего большинства о том, что новая комиссия, по сути, будет повторять функции ряда других - уже действующих комиссий, в частности постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям.

Между тем, депутат Виген Хачатрян напомнил, что Национальные Собрания Армении и Арцаха полноценно сотрудничают и взаимодействуют в рамках специально созданной для этих целей межведомственной комиссии, которая обязана организовывать встречи парламентариев двух армянских республик как минимум 2 раза в год. Создание же постоянной комиссии, по мнению Хачатряна и ряда других депутатов, представляющих правящее большинство, принизит значимость межведомственной комиссии и двустороннего сотрудничества.