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 Понедельник, 13 Сентября 2021 11:13

Приоритеты безопасности – основа нейтралитета нашей Отчизны

Приоритеты безопасности – основа нейтралитета нашей Отчизны

АрмИнфо.Принцип нейтралитета, образующий фундамент как внутренней, так и внешней политики нашей страны и закреплённый в её Основном Законе, за годы независимого развития Туркменистана прочно утвердился в мировой политике и дипломатии как эффективная и перспективная модель международного сотрудничества.

Именно поэтому в своих отношениях с внешним миром Туркменистан активно использует экономическую, экологическую, гуманитарную и иные составляющие своей внешней политики. Более того, глава нашего государства Гурбангулы Бердымухамедов последовательно выдвигает всё новые и новые крупномасштабные внешнеполитические инициативы, нацеленные на упрочение мира, безопасности и устойчивого развития, и они находят в мировом сообществе широкое признание, вносят всё более весомый вклад в решение региональных и глобальных проблем, стоящих перед человечеством.

Приведу такой пример: происходящие за последние годы в мире сложные процессы несомненно ведут к росту напряжённости и снижению уровня доверия между государствами. Известно, что Туркменистан всегда исходил и исходит из контрпродуктивности решения споров силовыми методами, их бесперспективности и постоянно выступает сторонником решения всех вопросов политико-дипломатическими средствами. Именно поэтому по инициативе Туркменистана 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН единогласно приняла Резолюцию «2021 год – Международный год мира и доверия». Соавторами резолюции выступили 73 страны мира. Принятие этого важного документа позволило нашей стране продемонстрировать всему миру свои усилия во имя торжества мира и дружбы. С другой стороны, реализация государствами-членами ООН этой важной резолюции способствовала и продолжает способствовать укреплению доверия между государствами и народами.

Наряду с сохранением мира, обеспечением устойчивого развития укрепление безопасности в целом является одной из основных задач внешней политики нашего государства. В то же время проводимое широкое сотрудничество для обеспечения безопасности нельзя представить без решения таких вопросов, как нераспространение оружия массового уничтожения, разоружение и контроль над вооружением. Поэтому с первых дней своей священной независимости и членства в ООН Туркменистан для эффективного содействия международному содружеству в решении вопросов разоружения проводит конкретные мероприятия, выдвигает по этим вопросам соответствующие инициативы международного значения. Как подчёркивает Президент Гурбангулы Бердымухамедов: «Убеждены: чем меньше оружия будет в мире, тем стабильнее и спокойнее будет доверие и понимание между странами и народами».

Хотел бы отметить, что под разоружением понимается система мероприятий, осуществление которых должно привести к полному уничтожению или существенному сокращению средств ведения войны и созданию предпосылок для устранения угрозы её возникновения. Конечная цель разоружения означает отмену всеми странами вооружённых сил, закрытие ими военных учреждений, прекращение производства и уничтожение всех видов оружия, оставляя в распоряжении государств ограниченные силы для обеспечения в необходимых условиях внутреннего порядка.

В настоящее время вопросы разоружения обсуждаются и решаются в рамках ряда международных форумов. Однако главенствующая роль в этом вопросе отводится Организации Объединённых Наций и её разоруженческому механизму. Этот механизм был создан на основе Устава ООН и Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и позволяет государствам-членам осуществлять результативные работы по разоружению.

Туркменистан активно сотрудничает с теми учреждениями, которые входят в структуру этого механизма, и прежде всего эффективно участвует в работе Комитета по разоружению и международной безопасности (Первый комитет). Этот Комитет проводит свои заседания в течение года, когда проходит ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, и рассматривает все вопросы, которые стоят на повестке дня Генассамблеи по разоружению. При этом следует отметить, что как сама Генассамблея, так и Комитет по разоружению и международной безопасности рассматривают общие принципы разоружения и регулирования вооружений.

Об активном участии нейтрального Туркменистана в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН убедительно свидетельствуют архивные материалы. Так, впервые на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом была принята Резолюция «Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», к которой присоединился и Туркменистан. Ещё раньше, на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция по проекту «Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении». Делегация Туркменистана не только поддержала эту резолюцию, но также выступила её соавтором.

Наша страна также выступает за запрещение противопехотных мин. 48-я сессия Генассамблеи ООН по этому важному вопросу приняла две Резолюции: «Мораторий на экспорт противопехотных инженерных мин» и «Помощь в разминировании». Делегация Туркменистана присоединилась к консенсусному принятию обоих проектов.

Глобальный и региональный подходы к разоружению дополняют друг друга и поэтому должны применяться одновременно. Наша делегация участвовала в принятии ряда других резолюций по проблемам разоружения и международной безопасности, а также выступала соавтором многих проектов резолюций, в том числе таких, как «Региональное разоружение», «Контроль над обычными вооружениями на региональном и суб­региональном уровнях».

Во второй половине первого десятилетия нынешнего столетия деятельность Туркменистана по вопросам разоружения значительно активизировалась. Об этом свидетельствует и предложение, которое выдвинул Туркменистан на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (2009 г.) о проведении в Ашхабаде при содействии ООН международной конференции по вопросам разоружения в Центральной Азии и в регионе Каспийского моря. Наша страна также выразила свою готовность выступить организатором этой международной конференции.

Предложение Туркменистана о проведении международного форума по вопросам разоружения в вышеупомянутых регионах было очень своевременным. Дело в том, что примерно со второй половины последнего десятилетия прошлого столетия Центральная Азия и зона Каспийского бассейна стали рассматриваться как целостное историко-географическое пространство, где стал формироваться стратегический центр глобального значения, включавший в себя важнейшие энергетические, транспортные и коммуникационные узлы. И, по мнению Туркменистана, именно здесь разоруженческая тема должна стать важнейшим направлением деятельности ООН.

И проведение 24 июня 2010 года в Ашхабаде под эгидой ООН международной конференции, посвящённой проблемам разоружения в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна для содействия процессам разоружения, укрепления мира и обеспечения региональной и международной безопасности, имело огромное политико-практическое значение. Выступая на конференции, представитель Туркменистана проинформировал о позиции своего государства относительно важности наполнения имеющегося комплекса инструментов новыми документами и формами многостороннего сотрудничества. Туркменистан также считал целесообразным для проведения политических переговоров в Центральной Азии и регионе Каспийского бассейна создание постоянно действующей основы по содействию процессам разоружения. Это предложение имело большое значение для обеспечения региональной и международной безопасности в целом.

Безъядерные зоны создаются в целях укрепления режима нераспространения ядерного оружия. Они существуют как на государственных территориях, так и на пространстве международной территории. Туркменистан поддерживает создание зоны, свободной от ядерного оружия (ЗСЯО) в различных районах мира, считая эту меру реальной и полезной. В частности, резолюция, призывающая к созданию зоны, свободной от ядерного оружия в Южной Азии, была принята на 49-й сессии Генеральной Ассамб­леи ООН 156 голосами, в том числе Туркменистаном.

Большим шагом в направлении укрепления системы разоружения и нераспространения оружия в Центрально-Азиатском регионе явилось Соглашение, подписанное 8 сентября 2006 года в городе Семипалатинск между Туркменистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном по созданию зоны, свободной от ядерного оружия.

Туркменистан также является активным участником многочисленных конвенций, запрещающих оружие массового уничтожения, в том числе: Договора о нераспространении ядерного оружия (1968 г.); Конвенции ООН о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (1972 г.); Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (1993 г.); Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996 г.); Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма (2005 г.).

В связи с вопросами безопасности отметим также особое внимание Туркменистана к работе Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии. Прежде всего это внимание объясняется тем, что приоритетными направлениями работы этого Центра являются не только вопросы энергетической безопасности, борьба против международного терроризма, незаконного оборота наркотических веществ, организованной преступности и других форм опасностей и вызовов современности, но также вопросы всеобщего разоружения. Далее внешнеполитическая деятельность нейтрального Туркменистана и Регионального центра взаимно дополняет и обогащает друг друга. Особое значение имеет использование опыта нейтрального Туркменистана по сочетанию принципов нейтралитета и превентивной дипломатии в современных условиях в укреплении доверия между государствами и народами, решении конфликтных вопросов мирными, дипломатическими средствами.

Туркменистан считает Организацию Объединённых Наций единственной международной структурой, способной быть гарантом всемирной стратегической устойчивости и в то же время требующей в наши дни активной реформы для укрепления своей центральной роли в мировых делах, адаптации к новым вызовам. Поэтому, как подчёркивает наш глубокоуважаемый Президент Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан и впредь будет углублять и расширять с этой крупнейшей в мире межправительственной организацией своё стратегическое сотрудничество.

 

Амангельды РАХМАНОВ,

заведующий кафедрой Института международных отношений МИД Туркменистана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана, доктор исторических наук, профессор.


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