Понедельник, 13 Сентября 2021 10:34

АрмИнфо.Парламентская фракция "Айастан" ("Армения" -ред.) требует найти формат для организации обсуждения ситуации, сложившейся недалеко от армянского села Воротан Сюникской области. Об этом заявил секретарь фракции Арцвик Минаясян 13 сентября на первом заседании второй сессии парламента 8-го созыва.

Накануне Служба национальной безопасности Армении сообщила, что с 12:00 12 сентября полиция Азербайджана начала останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан. "Пограничники СНБ Армении и ФСБ России проводят совместную работу по урегулированию ситуации", - говорилось в распространенном сообщении.

Как считает секретарь фракции "Айастан", сообщение СНБ Армении не только не вытекает из национальных интересов Республики Армения, но "оно беззубое и ни о чем". Между тем, за этот период, по его словам, власти Армении так и не выступили с обстоятельным объяснением ситуации.

Исходя из того, что Армения - парламентская страна, по словам Минасяна, оппозиционная фракция считает необходимой провести обсуждения для понимания ситуации, сложившейся на дороге Горис-Капан, в том числе, пригласить директора спецслужбы в НС, "тем более, что в сообщении СНБ Армении полностью используется азербайджанская терминология".

Отметим, что согласно СМИ, ранее Министерство обороны Азербайджана направило в российское оборонное ведомство и командованию миротворческих сил в Нагорном Карабахе письма по поводу "незаконного проезда транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворцы РФ". В письмах, согласно Интерфакс.аз, отмечалось, что "такие случаи противоречат трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года. В них была выражена просьба предотвращать такие случаи". В Минобороны АР подчеркнули, что "юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Баку, такие случаи являются нарушением законов страны"