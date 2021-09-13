Понедельник, 13 Сентября 2021 10:32

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений и высоким уровнем политического диалога. Они также отметили важность шагов, направленных на полноценное использование имеющегося в армяно-казахстанских отношениях потенциала в ряде сфер, в том числе в торгово-экономической, научно-культурной, высоких технологий и других сферах. В этой связи была подчеркнута роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Республикой Казахстан.

Глава МИД Армении и посол Казахстана коснулись также перспектив взаимовыгодного сотрудничества двух стран в международных и региональных организациях, в частности, в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН.

Арарат Мирзоян обратил внимание собеседника на ситуацию, сложившуюся в результате проникновения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, подчеркнув недопустимость подобного поведения и необходимость установления длительного мира и стабильности в регионе.

В этом контексте армянский министр отметил важность возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.