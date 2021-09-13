Понедельник, 13 Сентября 2021 10:32

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна от должности министра обороны Арцаха - командующего Армией обороны в соответствии с собственным заявлением. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Напомним, что Арзуманян возглавил Армию обороны Арцаха осенью 2020 года во время широкомасштабной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Нагорного Карабаха.

Другим указом Арутюнян назначил генерал-майора Камо Варданяна министром обороны- командующим Армией обороны Республики Арцах.

Камо Багатурович Варданян родился 18 марта 1966 года в селе Норшен Мартунинского района республики. Учился в средней школе села Норшен. В 2006 г. окончил общевойсковую академию ВС РФ. В 2019г. окончил военную академию ГШ ВС РФ. С 1 февраля 1992 г. служит в АО Республики Арцах.

С 1992 по 2012 гг. занимал ряд командных должностей в различных воинских частях Армии обороны: командир взвода, заместитель командира роты, заместитель командира батальона - начальник штаба, командир батальона, заместитель командира войсковой части, командир войсковой части, заместитель командира соединения-начальник штаба. С 2007 по 2012 гг. был командиром горнострелкового соединения Армии обороны. 12 ноября 2012 года указом Президента Республики Арцах назначен первым заместителем командующего - начальником штаба Армии обороны.

6 мая 2011г. указом Президента Республики Арцах ему было присвоено воинское звание генерал-майора.

Участвовал в военных действиях 1992-1994 гг., 2016г. и 2020 гг. Награжден орденом НКР "Боевой крест" 2-ой степени, медалью РА "За отвагу", орденом РА "Вардан Мамиконян", медалью РА "За заслуги перед Отечеством" первой степени, медалью НКР "За отвагу" и другими государственными и ведомственными наградами. Женат, имеет 2 дочерей и 1 сына.