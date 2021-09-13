Понедельник, 13 Сентября 2021 10:31

АрмИнфо. На участке населенного пункта Эйвазли, находящегося под контролем Азербайджана, вблизи населенного пункта Воротан межгосударственной дороги Горис-Капан, 12 сентября этого года, в 12:00 полиция Азербайджана проводит проверку документов на груз у водителей грузовиков с иранскими госномерами. Об этом сообщает Служба национальной безопасности Армении.

<Военнослужащие пограничных войск Службы национальной безопасности РА и пограничной службы ФСБ РФ проводят совместную работу по урегулированию возникшей ситуации>, - говорится в сообщении.

Ранее, в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что "азербайджанские пограничники на своем пропускном пункте" в Воротане требуют от иранских грузовых машин сумму, эквивалентную 50 000 драмов, чтобы позволить пересечь дорогу. Более того были представлены фото-доказательства о том, что водитель заплатил 50 000 и ему выдали соответствующий чек об оплате. Высшее руководство Армении пока хранит гробовое молчание в связи со сложившейся ситуацией.