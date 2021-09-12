Воскресенье, 12 Сентября 2021 21:53

АрмИнфо.Католикос Всех Армян Гарегин II наградил члена Палаты лордов Великобритании, баронессу Кэролайн Кокс почетным орденом Армянской Апостольской церкви <Святого Саака -Святого Месропа> за высокие заслуги перед армянским народом и церковью.

Как сообщает Первопрестольный Святой Эчмиадзин, Верховный патриарх высоко оценил усилия баронессы в деле защиты права армян Арцаха на

свободную и независимую жизнь в различных международных инстанциях, а также за постоянное содействие и поддержку арцахскому народу.

В свою очередь Кэролайн Кокс поблагодарив за оказанную высокую честь, заверила, что, основываясь на фактах, продолжит на различных международных площадках говорить о преступлениях, совершенных Азербайджаном в отношении армян Арцаха и армянского духовно-культурного наследия