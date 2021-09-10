Пятница, 10 Сентября 2021 20:30

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 26, 28, 30, 32 на улице Абовяна; собственные дома на улицах Авана 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 собственные дома 47-62 на 7-ой улице, 139-154 на 11-ой улице, 1-16 на 38-ой улице, 3-53, 66-102 на 42-ой улице, 2-34 на 44-ой улице Нор Ареша;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Вардаблур, Шенкани, Каниашир, Беркарат, Сандуц;

в Араратской области:

10։00-12։00 села Сисаван, Нор Уги, Гиневет; поселок ‘Веду Гину Горцаран”, абоненты “ВЕОН Армения”, “Г-Телеком”, “Армения Ти-Ви” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10։00-13։00 частично село Урцадзор;

10։30-16։00 частично село Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично село Агнджадзор;

в Котайкской области:

10։30-16։30 село Канахбюр с прилегающими территориями, село Арамус и каменный рудник Арамуса;

11։00-17։00 села Гегашен, Гарни; квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома села Дзорахбюр;

в Лорийской области:

11:00-15:30 села Дзюнашох, Пагахбюр;

в Сюникской области:

10:00-16:00 села Алидзор, Аржис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично село Шагат.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.