Пятница, 10 Сентября 2021 20:28

АрмИнфо.Накануне десятилетия Следственного комитета Республики Беларусь по приглашению белорусской стороны в Минск прибыли делегации Следственных комитетов Российской Федерации и Республики Армения, возглавляемые руководителями ведомств - Александром Бастрыкиным и Аргишти Кярамяном.

Как сообщает СК Беларуси, в рамках программы визита состоялась трехсторонняя встреча российской и армянской делегаций с руководством следственного ведомства Беларуси, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства, расследования киберпреступлений.

В ходе визита зарубежные коллеги примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных десятой годовщине образования Следственного комитета Республики Беларусь, а также посетят памятные места Беларуси.