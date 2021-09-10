Пятница, 10 Сентября 2021 20:25

АрмИнфо.Начальник управления по правам человека и гуманитарным вопросам МИД Армении Карине Суджаян приняла первого заместителя председателя Группы экспертов Совета Европы по торговле людьми (GRETA) Антуанету Васильеву (Болгария), члена группы Иа Дадунашвили (Грузия) и секретаря GRETA Роемера Леметра (Франция).

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, эксперты GRETA представили предварительные результаты и соображения своего третьего раунда оценочного визита в Армению, который состоялся 6-10 сентября в рамках выполнения Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми. Стороны обменялись мнениями о достижениях Армении в области борьбы с торговлей людьми и дальнейших шагах.

В рамках визита эксперты GRETA встретились с заместителем премьер-министра Армении, председателем Совета по борьбе с торговлей людьми Мгером Григоряном, членами Постоянной комиссии по правам человека НС, представителями соответствующих государственных структур, экспертами в Ереване и Лори (Ванадзор), а также представителями организаций гражданского общества, работающих в этой сфере