Пятница, 10 Сентября 2021 20:23

АрмИнфо.Церемония инаугурации членов нового правительства РА состоялась сегодня в Президентской резиденции с участием главы государства Армена Саркисяна.

Премьер-министр Никол Пашинян первым подошел к трибуне и зачитал текст клятвы. <Ради достижения общенациональных целей, укрепления Родины клянусь добросовестно выполнять взятые на себя обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать защите суверенитета и интересов республики Армения, оставаться верным высокому званию члена правительства>.

Затем принесли клятву все остальные члены правительства.

В завершение церемонии Армен Саркисян поздравил премьер-министра и членов правительства, пожелав им плодотворной работы на благо Родины и народа.