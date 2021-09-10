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АрмИнфо. 85-я Международная выставка в Салониках (TIF), крупнейшее и старейшее многоотраслевое выставочное мероприятие Греции, состоится с 11 по 19 сентября 2021 года в Международном выставочном центре Салоник HELEXPO в соответствии со всеми предписанными протоколами здоровья.
Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, Армения уже в седьмой раз подряд примет участие в самом влиятельном деловом мероприятии Греции, продвигающем армянские продукты, туризм, а также инвестиции в несколько сфер армянской экономики с упором на сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, финансовые услуги и рынки капитала. На выставке будет представлен самый широкий ассортимент армянских продуктов, в том числе легендарный коньяк АрАрАт и всемирно известные армянские вина.
Участие Армении организовано Греко-армянской торгово-промышленной
палатой Греции под эгидой посольства Армении в Греческой Республике.
Сотрудники Палаты будут находиться у выставочных стендов, чтобы
предоставить важную информацию о ведении бизнеса с Арменией.
Выставка традиционно является местом встречи бизнесменов и представителей различных компаний со всего мира, которые представляют свою продукцию и предложения в различных сферах, участвуют в деловых встречах, тематических семинарах и форумах и заключают новые торговые контракты.
В этом году TIF станет первой крупной выставкой, которая будет организована в Европе в 2021 г., устанавливая, таким образом, <планку> в контексте организации всех подобных мероприятий.
|Армения примет участие в 85-ой Международной выставке в Салониках
|<Гражданский договор> продолжает торпедировать инициативу оппозиции по созданию постоянной парламентской комиссию по вопросам Арцаха
|Уходящий глава Араратской области прокомментировал слухи о том, что его отставка связана "с подписанием документа о сдаче Тигранашена"
|За сутки в Армении подтвердилось 669 новых случаев заражения коронавирусом
|Рустам Мурадов дал оценку деятельности российского миротворческого контингента в Арцахе
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|"Айпост" временно не выплачивает пенсии и пособия: Нет финансирования
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|Конверс Банк приступил к предоставлению карт премиум-класса - VISA Signature
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|СМИ: В Баку создана спецгруппа командования Турции
|В России проходят мероприятия, посвященные100- летию Арно Бабаджаняна
|Армянские ученые предлагают новый рецепт по спасению озера Севан от заболачивания
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|АНК примет участие в выборах в ОМС в Сюникской области Армении
|"Сасна црер" созывает сторонников на митинг 1 октября с конечной целью свергнуть нынешнюю власть
|Прогноз: Подписав мандат российских миротворцев, Алиев собственноручно отменит "Шушинскую декларацию" с Турцией
|16-летний Матвей Мичков набрал три очка в матче за СКА: главная надежда российского хоккея?
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило отметку в 10 тыс.
|Азербайджан в следующем году планирует направить на оборонную сферу порядка $2,7 млрд
|Армянские археологи обнаружили в Ванадзоре гробницы конца бронзового века
|Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану
|Франция выразила готовность выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование
|Оппозиционный депутат присоединился к требованию родителей погибших военнослужащих отменить праздничные мероприятия на площади Республики
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Грузии о подрывающих региональную безопасность действиях Азербайджана
|В Дилижане начал свою работу Глобальный форум Buissup
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Главы правительств Грузии и Армении договорились о разработке совместных инициатив в сфере транспорта, энергетики, высоких технологий
|Джонатан Лакот: Карабахский конфликт поднял множество вопросов, которые еще не получили должного внимания и оценки международного сообщества
|Омбудсмен Армении опубликовал спецотчет с доказательствами пыток и бесчеловечного обращения с армянскими пленными
|Минздрав: В случае отказа от вакцинации и предоставления ПРЦ-тестов работодатель может разорвать трудовой договор с работником
|Армения направит наблюдателей на выборы в России
|Судебная тяжба с испанской компанией Corsan Corviam, подрядчиком дорожного коридора Север-Юг, обходится Армении уже около $3,2 млн.
|Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили отношения между Армений и Азербайджаном
|Внешнеполитические инициативы Туркменистана обретают общечеловеческое значение
|Прогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение Азербайджана
|Взгляд из Москвы: Баку тянет с мандатом российских миротворцев с целью вытянуть выгодные условия
|У главы Минздрава Армении два новых заместителя
|Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|«Сила одного драма» на преодоление детской̆ онкологии.
|Экс-глава Ширакской области Армении Карен Саруханян назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций
|В Армении будет 4 нерабочих дня подряд: 21 сентября Пашинян обещает масштабное красочное торжество на Площади Республики
|Оппозиционеры будут представлены в Совете старейшин укрупненных общин Армении
|При софинансировании ЕС и Минэкономического сотрудничества Германии в рамках программы EU4Sevan запускается кампания #Говорит Севан
|Бывший глава Водного комитета Армении назначен губернатором Гегаркуникской области
|За сутки в Армении подтвердилось 645 случаев заражения коронавирусом
|Ереван готов к диалогу с Анкарой: Пашинян
|Пашинян заявил о решительном настрое Еревана в вопросе разблокировки коммуникаций
|Председатель НС Армении провел переговоры с коллегами из Грузии, Кипра и ОАЭ на полях V Всемирной конференции спикеров парламентов
|Столичный суд постановил арестовать Агвана Овсепяна
|Николай Подгузов: Доля драма в реализации проектов на территории Армении будет «драматическим» образом расти
|Евразийский Банк Развития предоставил Ардшинбанку кредит в $20 млн на финансирование МСБ
|МИД: Одним из приоритетов внешней политики Армении является вывод политического диалога и взаимодействия с Индией на качественно новый уровень
|Самолет с 2 армянскими пленными приземлился в Ереване
|Запускается одна из успешных и долгожданных программ Америабанка - "Поколение Америя 13"
|Читать больше
|Политолог: В текущей ситуации Турция и Азербайджан стремятся принудить Армению к фактически односторонним уступкам
|Прогноз: Статус Арцаха имеет все перспективы становления как чувствительного узла международной повестки на Южном Кавказе
|Грузинский аналитик: Повестка между Арменией и Грузией - это в основном экономика
|Прогноз: Подписав мандат российских миротворцев, Алиев собственноручно отменит "Шушинскую декларацию" с Турцией
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