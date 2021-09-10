Пятница, 10 Сентября 2021 15:28

АрмИнфо. 85-я Международная выставка в Салониках (TIF), крупнейшее и старейшее многоотраслевое выставочное мероприятие Греции, состоится с 11 по 19 сентября 2021 года в Международном выставочном центре Салоник HELEXPO в соответствии со всеми предписанными протоколами здоровья.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, Армения уже в седьмой раз подряд примет участие в самом влиятельном деловом мероприятии Греции, продвигающем армянские продукты, туризм, а также инвестиции в несколько сфер армянской экономики с упором на сельское хозяйство, возобновляемые источники энергии, финансовые услуги и рынки капитала. На выставке будет представлен самый широкий ассортимент армянских продуктов, в том числе легендарный коньяк АрАрАт и всемирно известные армянские вина.

Участие Армении организовано Греко-армянской торгово-промышленной

палатой Греции под эгидой посольства Армении в Греческой Республике.

Сотрудники Палаты будут находиться у выставочных стендов, чтобы

предоставить важную информацию о ведении бизнеса с Арменией.

Выставка традиционно является местом встречи бизнесменов и представителей различных компаний со всего мира, которые представляют свою продукцию и предложения в различных сферах, участвуют в деловых встречах, тематических семинарах и форумах и заключают новые торговые контракты.

В этом году TIF станет первой крупной выставкой, которая будет организована в Европе в 2021 г., устанавливая, таким образом, <планку> в контексте организации всех подобных мероприятий.