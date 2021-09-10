Пятница, 10 Сентября 2021 14:27

АрмИнфо. Провластная фракция <Гражданский договор> в очередной раз отклонила инициативу оппозиции сформировать в законодательном органе страны постоянную парламентскую комиссию по вопросам Арцаха.

Так, сегодня, 10 сентября, парламентская оппозиция в лице блоков <Армения> и <Честь имею> вновь предложила сформировать комиссию, которая будет продвигать вопросы, поддерживающие интересы Арцаха.

Депутат от блока <Армения> Агван Варданян представляя доводы в пользу создания такой комиссии подчеркнул, что формирование вышеуказанной комиссии станет своеобразным мессиджем для соседей Армении, в частности, даст понять Баку, что вопрос Нагорного Карабаха продолжает оставаться для Армении приоритетным. Выразив убеждение в актуальности создания такой комиссии в сегодняшних реалиях, он возмутился тем, что под разными надуманными предлогами ее создание отклоняется.

Варданян также подчеркнул, что не разделяет мнения правящего большинства о том, что новая комиссия, по сути, будет повторять функции ряда других - уже действующих комиссий, в частности постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям.

В целом представители оппозиционных сил очень яростно отстаивали эту идею, однако она не нашла поддержки у правящей силы, которая убеждена, что необходимости в создании такой комиссии нет.

Депутат Виген Хачатрян к слову, напомнил, что Национальные Собрания Армении и Арцаха полноценно сотрудничают и взаимодействуют в рамках специально созданной для этих целей межведомственной комиссии, которая обязана организовывать встречи парламентариев двух армянских республик как минимум 2 раза в год. Создание же постоянной комиссии, по мнению Хачатряна и ряда других депутатов, представляющих правящее большинство, принизит значимость межведомственной комиссии и двустороннего сотрудничества.

Однако, он проигнорировал тот факт, что межведомственная комиссия не уполномочена представлять интересы Арцаха на международных площадках. Меж тем как создание подобной комиссии позволило бы продвигать интересы Арцаха, в том числе и на международных площадках.

В итого, после бурных обсуждений правящее большинство отклонило данную инициативу. Так, четверо депутатов поддержали инициативу, и семеро воздержались.

Заметим, что оппозиция уже не первый раз предпринимает попытку создать в парламенте Армении комиссию по вопросам Арцаха. Однако, до сих пор их попытки не увенчались успехом из-за нежелания правящей силы поддержать эту инициативу, которая под разными предлогами отказывается проголосовать <за> инициативу.