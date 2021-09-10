Пятница, 10 Сентября 2021 11:45

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 6783 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 669 граждан (9,8%).

При этом выздоровело 586 человек, скончалось - 11. По положению на 11:00 10 сентября, фактическое лечение в Армении получает 10 111 пациентов. С момента вспышки пандемии, в стране провели 1 600 933 теста, из коих выявили 247 666 случаев заражения (15,4%), число выздоровевших составило 231 406 (93,4%) летальных исходов - 4979 (2%).

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1170 .