Четверг, 9 Сентября 2021 20:48

АрмИнфо. "Айпост" сообщает, что с 16:00, 9 сентября временно не выплачиваются пенсии и пособия по уходу ребенком до 2 лет, выдаваемые наличными. Об этом говорится в заявлении, распространенном ЗАО "Айпост".

Согласно информации, причина в том, что "не получено достаточно денежных средств со стороны Единой социальной службы министерства труда и социальных вопросов". Сразу после получения финансирования, выплаты будут возобновлены, заверили в ведомстве.