Arminfo.info





Лента новостей
"Айпост" временно не выплачивает пенсии и пособия: Нет финансирования
Пашинян и Гарибашвили договорились о продвижении регионального диалога посредством совместных усилий и программПашинян и Гарибашвили договорились о продвижении регионального диалога посредством совместных усилий и программ
Конверс Банк приступил к предоставлению карт премиум-класса - VISA SignatureКонверс Банк приступил к предоставлению карт премиум-класса - VISA Signature
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
СМИ: В Баку создана спецгруппа командования ТурцииСМИ: В Баку создана спецгруппа командования Турции
В России проходят мероприятия, посвященные100- летию Арно БабаджанянаВ России проходят мероприятия, посвященные100- летию Арно Бабаджаняна
Армянские ученые предлагают новый рецепт по спасению озера Севан от заболачиванияАрмянские ученые предлагают новый рецепт по спасению озера Севан от заболачивания
Известны имена главы российской миротворческой миссии в Карабахе и командира 102-ой РВБ в АрменииИзвестны имена главы российской миротворческой миссии в Карабахе и командира 102-ой РВБ в Армении
Грузинский аналитик: Повестка между Арменией и Грузией - это в основном экономикаГрузинский аналитик: Повестка между Арменией и Грузией - это в основном экономика
АНК примет участие в выборах в ОМС в Сюникской области АрменииАНК примет участие в выборах в ОМС в Сюникской области Армении
"Сасна црер" созывает сторонников на митинг 1 октября с конечной целью свергнуть нынешнюю власть
Прогноз: Подписав мандат российских миротворцев, Алиев собственноручно отменит Прогноз: Подписав мандат российских миротворцев, Алиев собственноручно отменит "Шушинскую декларацию" с Турцией
16-летний Матвей Мичков набрал три очка в матче за СКА: главная надежда российского хоккея?16-летний Матвей Мичков набрал три очка в матче за СКА: главная надежда российского хоккея?
Число активных случаев коронавируса в Армении превысило отметку в 10 тыс.Число активных случаев коронавируса в Армении превысило отметку в 10 тыс.
Азербайджан в следующем году планирует направить на оборонную сферу порядка $2,7 млрдАзербайджан в следующем году планирует направить на оборонную сферу порядка $2,7 млрд
Армянские археологи обнаружили в Ванадзоре гробницы конца бронзового векаАрмянские археологи обнаружили в Ванадзоре гробницы конца бронзового века
Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по АфганистануТуркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану
Франция выразила готовность выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминированиеФранция выразила готовность выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование
Оппозиционный депутат присоединился к требованию родителей погибших военнослужащих отменить праздничные мероприятия на площади РеспубликиОппозиционный депутат присоединился к требованию родителей погибших военнослужащих отменить праздничные мероприятия на площади Республики
Глава МИД Армении рассказал коллеге из Грузии о подрывающих региональную безопасность действиях АзербайджанаГлава МИД Армении рассказал коллеге из Грузии о подрывающих региональную безопасность действиях Азербайджана
В Дилижане начал свою работу Глобальный форум BuissupВ Дилижане начал свою работу Глобальный форум Buissup
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Главы правительств Грузии и Армении договорились о разработке совместных инициатив в сфере транспорта, энергетики, высоких технологийГлавы правительств Грузии и Армении договорились о разработке совместных инициатив в сфере транспорта, энергетики, высоких технологий
Джонатан Лакот: Карабахский конфликт поднял множество вопросов, которые еще не получили должного внимания и оценки международного сообществаДжонатан Лакот: Карабахский конфликт поднял множество вопросов, которые еще не получили должного внимания и оценки международного сообщества
Омбудсмен Армении опубликовал спецотчет с доказательствами пыток и бесчеловечного обращения с армянскими пленнымиОмбудсмен Армении опубликовал спецотчет с доказательствами пыток и бесчеловечного обращения с армянскими пленными
Минздрав: В случае отказа от вакцинации и предоставления ПРЦ-тестов работодатель может разорвать трудовой договор с работникомМинздрав: В случае отказа от вакцинации и предоставления ПРЦ-тестов работодатель может разорвать трудовой договор с работником
Армения направит наблюдателей на выборы в РоссииАрмения направит наблюдателей на выборы в России
Судебная тяжба с испанской компанией Corsan Corviam, подрядчиком дорожного коридора Север-Юг, обходится Армении уже около $3,2 млн.Судебная тяжба с испанской компанией Corsan Corviam, подрядчиком дорожного коридора Север-Юг, обходится Армении уже около $3,2 млн.
Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили отношения между Армений и АзербайджаномВладимир Путин и Шарль Мишель обсудили отношения между Армений и Азербайджаном
Внешнеполитические инициативы Туркменистана обретают общечеловеческое значениеВнешнеполитические инициативы Туркменистана обретают общечеловеческое значение
Прогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение АзербайджанаПрогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение Азербайджана
Взгляд из Москвы: Баку тянет с мандатом российских миротворцев с целью вытянуть выгодные условияВзгляд из Москвы: Баку тянет с мандатом российских миротворцев с целью вытянуть выгодные условия
У главы Минздрава Армении два новых заместителяУ главы Минздрава Армении два новых заместителя
Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел АрменииВаге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
«Сила одного драма» на преодоление детской̆ онкологии.«Сила одного драма» на преодоление детской̆ онкологии.
Экс-глава Ширакской области Армении Карен Саруханян назначен заместителем министра чрезвычайных ситуацийЭкс-глава Ширакской области Армении Карен Саруханян назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций
В Армении будет 4 нерабочих дня подряд: 21 сентября Пашинян обещает масштабное красочное торжество на Площади РеспубликиВ Армении будет 4 нерабочих дня подряд: 21 сентября Пашинян обещает масштабное красочное торжество на Площади Республики
Оппозиционеры будут представлены в Совете старейшин укрупненных общин АрменииОппозиционеры будут представлены в Совете старейшин укрупненных общин Армении
При софинансировании ЕС и Минэкономического сотрудничества Германии в рамках программы EU4Sevan запускается кампания #Говорит СеванПри софинансировании ЕС и Минэкономического сотрудничества Германии в рамках программы EU4Sevan запускается кампания #Говорит Севан
Бывший глава Водного комитета Армении назначен губернатором Гегаркуникской областиБывший глава Водного комитета Армении назначен губернатором Гегаркуникской области
За сутки в Армении подтвердилось 645 случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось 645 случаев заражения коронавирусом
Ереван готов к диалогу с Анкарой: ПашинянЕреван готов к диалогу с Анкарой: Пашинян
Пашинян заявил о решительном настрое Еревана в вопросе разблокировки коммуникацийПашинян заявил о решительном настрое Еревана в вопросе разблокировки коммуникаций
Председатель НС Армении провел переговоры с коллегами из Грузии, Кипра и ОАЭ на полях V Всемирной конференции спикеров парламентовПредседатель НС Армении провел переговоры с коллегами из Грузии, Кипра и ОАЭ на полях V Всемирной конференции спикеров парламентов
Столичный суд постановил арестовать Агвана ОвсепянаСтоличный суд постановил арестовать Агвана Овсепяна
Николай Подгузов: Доля драма в реализации проектов на территории Армении будет «драматическим» образом растиНиколай Подгузов: Доля драма в реализации проектов на территории Армении будет «драматическим» образом расти
Евразийский Банк Развития предоставил Ардшинбанку кредит в $20 млн на финансирование МСБЕвразийский Банк Развития предоставил Ардшинбанку кредит в $20 млн на финансирование МСБ
МИД: Одним из приоритетов внешней политики Армении является вывод политического диалога и взаимодействия  с Индией на качественно новый уровеньМИД: Одним из приоритетов внешней политики Армении является вывод политического диалога и взаимодействия  с Индией на качественно новый уровень
Самолет с 2 армянскими пленными приземлился в ЕреванеСамолет с 2 армянскими пленными приземлился в Ереване
Запускается одна из успешных и долгожданных программ Америабанка - Запускается одна из успешных и долгожданных программ Америабанка - "Поколение Америя 13"
IDBank раньше времени завершил размещение второго транша облигаций 2021-ого годаIDBank раньше времени завершил размещение второго транша облигаций 2021-ого года
Задержан экс-генпрокурор Армении Агван ОвсепянЗадержан экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян
МИД Армении отреагировал на проведение азербайджано-турецких учений в Кашатагском районеМИД Армении отреагировал на проведение азербайджано-турецких учений в Кашатагском районе
Никол Пашинян 8-9 сентября посетит Грузию с официальным визитомНикол Пашинян 8-9 сентября посетит Грузию с официальным визитом
Глава МИД Армении и посол Японии наметили направления сотрудничестваГлава МИД Армении и посол Японии наметили направления сотрудничества
BC Азербайджана обстреляли населенные пункты в Мартунинском районе АрцахаBC Азербайджана обстреляли населенные пункты в Мартунинском районе Арцаха
Президент НАН РА и посол Болгарии обсудили возможности развития научного сотрудничества между двумя странамиПрезидент НАН РА и посол Болгарии обсудили возможности развития научного сотрудничества между двумя странами
Сотрудники МККК посетили азербайджанского военного, незаконно проникшего на территорию Нагорного КарабахаСотрудники МККК посетили азербайджанского военного, незаконно проникшего на территорию Нагорного Карабаха
Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахский конфликтГлавы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахский конфликт
Куня-Ургенч – сердце ХорезмаКуня-Ургенч – сердце Хорезма
Читать больше



Эксперты
Грузинский аналитик: Повестка между Арменией и Грузией - это в основном экономикаГрузинский аналитик: Повестка между Арменией и Грузией - это в основном экономика
Прогноз: Подписав мандат российских миротворцев, Алиев собственноручно отменит Прогноз: Подписав мандат российских миротворцев, Алиев собственноручно отменит "Шушинскую декларацию" с Турцией
Прогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение АзербайджанаПрогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение Азербайджана
Взгляд из Москвы: Баку тянет с мандатом российских миротворцев с целью вытянуть выгодные условияВзгляд из Москвы: Баку тянет с мандатом российских миротворцев с целью вытянуть выгодные условия
Политолог: Перспективы Арцаха во многом зависят от перспектив в отношениях Вашингтона и МосквыПолитолог: Перспективы Арцаха во многом зависят от перспектив в отношениях Вашингтона и Москвы
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности