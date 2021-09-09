Четверг, 9 Сентября 2021 19:01

АрмИнфо. Конверс Банк приступил к предоставлению карт премиум-класса - VISA Signature. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка, подметив, что VISA Signature предоставляет картодержателям дополнительные возможности, помимо предложенных системой VISA.

В частности, владельцы карт VISA Signature Конверс Банка получат возможность воспользоваться услугами бизнес-зала аэропорта Звартноц, с двумя детьми в возрасте до 14 лет, без платы за доступ и обслуживание. С карты будет вычтено всего 100 драмов, для подтверждения входа. Также держателям карт VISA Signature будет предложен кредитный лимит, который можно будет использовать для любых целей.

Платежная система VISA, в свою очередь, предоставляет держателям карт премиум-класса VISA Signature следующие возможности: 4 бесплатных доступа в Lounge key залы в любом международном аэропорту мира; туристическую страховку; скидку в 12% на сайте agoda.com; скидку в 35% в пунктах обслуживания AVIS; возмещение в случае задержки рейсов и багажа; страховку покупок; услуги консьержа; и т. д.

Детальное описание этого предложения размещено на сайте Конверс Банка под ссылкой https://www.conversebank.am/hy/visa-signature/ .

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк входит в TOP-5 как по общему количеству активных карт, так и в отдельности по числу международных карт Visa и MasterCard, а также по локальным картам ArCa. Так, общее число активных карт Конверс Банк обеспечил к апрелю 2021г. на уровне 226 тыс. шт., из коих доминирующую часть составляют Visa - 107,7 тыс. шт. В годом разрезе Конверс Банк увеличил количество карт Visa на 30%. По объему пластиковых транзакций Конверс Банк удерживает позицию в TOP-3 с объемом за 2020 год в 390.6 млрд драмов (или свыше 13% суммарного объема по рынку). В TOP-3 Банк входит и по объему интернет-транзакций за 2020г - 33 млрд драмов (или 10% в общем объеме пластиковых транзакций банка), с годовым ростом на 15%. Банкоматная сеть Конверс Банка насчитывает 130 ATM (81 в столице и 49 в областях) и это 6-ая позиция на рынке, а собственных POS- терминалов у банка 1455 ед. (3-я позиция на рынке). Конверс Банк является одним из тех единичных банков, кто, задолго до ковидного 2020 года, а именно уже в 2016 году приступил к процессу технологического развития своего бизнеса. Конверс Банк совместно с Visa регулярно проводит мотивационные кампании по стимулированию безналичных платежей, предлагая также картодержателям 10%-ый кэшбек при онлайн-покупках.