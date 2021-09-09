Четверг, 9 Сентября 2021 18:34

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 30, 32 на улице Ташкент, 1, 1/5, 2, 2/3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21 на переулке, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 на улице Душамбе, 1, 5, 7 на улице Ашхабад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 на переулке Бабаджаняна, ясли-детские сады NN 6, 8, 9, здание школы N180 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11։00-13։00 собственные дома 1-10 на 7-ой улице, 69-183 на 11-ой улице, 1-14 на 22-ой улице, 1-40 на 24-ой улице в Нор Ареше;

11։00-17։00 собственные дома 11-35 (нечетные) на 2-ой улице, 14-46 (четные) на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-9 на 7-ой улице, 2-52 на 9-ой улице в Вардашене; жилой дом 24 на улице Гюльбенкяна, 26, 28 на улице Сундукяна, 25, 43 на улице А.Аветисяна, 10, 12, 14 на улице Адонца, 2-2/2 на улице Агароняна, 10/6 на улице Аргутяна, 19, 21, 23, 25 на улице Арабкир и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

10։00-16։00 частично село Воскеваз; село Ошакан;

11։00-17։00 села Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Армавирской области:

11։00-17։00 частично село Шаумян;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Айгаван; село Воскетап;

10։00-13։00 частично село Арарат;

10։00-16։00 частично село Урцадзор;

10։30-16։00 частично села Айгепат, Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, Хнаберд;

12:00-15:00 частично села Авшар и Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Арени; села Елпин, Чива, Ринд;

в Котайкской области:

10։00-16։00 воинская часть N95414, ЧП “Птгни-2’, “Гегард”, ООО “Клеопатра”, ООО ‘Юкаго”, “Саранист”, “Навтамтерк”, “Оазис”, “Ангар”, “Экад'', ЧП “А.Авагян”, “Г.Овсепян”, “Кимиагорц”, ООО “Онира клаб”, ‘Алмериа” в Балаовите; территории, прилегающие к селу Балаовит, и прилегающие абоненты;

в Гегаркуникской области:

10:00-13:00 села Сотк, Кут, Азат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “АрменТел”, “Юком”;

10։00-16։00 жилые дома 30-40 на улице Налбандяна, 171 на улице Наиряна, 15-19 на улице Сюняц, 9-11 на улице Саят-Нова, 5-15 на улице Абовяна, 6 на улице Горцаранаин, мэрия Севана, медицинский цент, поликлиника, основная школа N2, филиал банка “Юнибанк”, ООО “Гндоян Ехбайрнер”, “Арагаст”, “Ваагн груп”, “Лусине”, “Карен”, “Эденбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Сюникской области:

09:20-11:20 частично село нор Астхаберд;

10:00-12:30 частично улицы Айгешат, Нарекаци, Сюник, Христофора в городе Горис;

10:30-16:30 частично село Хот;

11։00-17։00 села Ангегакот, Балак, Шагат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:30-15:30 улицы 1, 2, 3 в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.