Четверг, 9 Сентября 2021 18:18

АрмИнфо.В Баку создана спецгруппа командования Турции.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на военного эксперта Адалята Вердиева, четыре турецких генерала войдут в Специальную группу командования, которая будет представлять Вооруженные Силы Турции в Азербайджане.

При этом отмечается, что начальник оперативной части сухопутных войск Турции генерал-майор Бахтияр Эрсай назначен главой специальной группы в Азербайджане и передан в распоряжение Генштаба Турции.

Отметим также, что сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в очередной раз заявил, что Турция придает большое значение стабильности на Южном Кавказе. Он также по традиции выразил безоговорочную поддержку Турции Азербайджану, заверив, что Анкара всегда будет рядом с Баку.