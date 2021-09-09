Четверг, 9 Сентября 2021 15:56

АрмИнфо. Армянские ученые предлагают новый рецепт по спасению озера Севан от заболачивания.

Как сообщает пресс-служба Национальной академии наук (НАН) РА, Научный центр зоологии и гидроэкологии НАН РА, Институт геологии НАН, Департамент генетики и клеток факультета биологии Ереванского государственного университета и ООО <Биоминеал> создают модельное устройство с помощью которого загрязненные прибрежные районы озера в период цветения озера Севан будут очищаться от дополнительных органических материалов. Это уменьшит количество биоэлементов в озере и замедлит процесс эвтрофиции (или заболачивания).

Отмечается, что в последние годы озеро Севан цветет из-за большого количества азота и фосфора в воде. В результате количество кислорода, доступных для рыбы и других водных животных, уменьшается в воде и приводит к искажению биоразнообразия в воде.

Цианобактерии, вызывающие цветение в озере Севан являются токсичными и выделяют стабильные яды, микроцизисты и анатоксы. Вышеуказанные учреждения провели исследования и анализ по снижению процесса заболачивания Севана.

Ученые совместными усилиями осуществляют работы по развитию механизмов оценки процесса эвтрофиции Севана и методов борьбы с цветением. В рамках программ были взяты пробы воды, которые показали увеличение соматических точечных мутаций, бесцветных мутаций, а также количество безжизненных волос.

Научные организации работают над созданием дешевых и безвредных поглотителей, в том числе натуральных адсорбентов и природных полимеров, которые позволяют удалить из озера микроорганизмы, микроводоросли, цианобактерии.

Армения богата запасами минералов природных адсорбентов, цеолитов, диатомитов, перлиттов, мела и т. д. В рамках программы в качестве адсорбентов используются циалиты, состоящие из кремния, алюминия и атомов кислорода.

Во время влияния выбранного сорбента число бактерий уменьшилось в 300 раз за 10 минут. Эксперименты сделаны для увеличения скорости сорбента. Именно благодаря этим цеолитам, с помощью модельных устройств будут удалены вредные микроорганизмы и цианобактерии из озера.

Представленные результаты были опубликованы в ряде республиканских и зарубежных журналов.

Отметим, что озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В последние годы, в озере в большом количестве в летний период зацветают сине-зеленые водоросли, после чего Минздрав Армении призвал жителей страны не купаться в данных частях озера, так как данные водоросли токсичны. В свою очередь "цветение" Севана вызвало серьезную обеспокоенность экологов, которые забили тревогу. Более того, эксперты заявили, что необходимо принять соответствующие меры и спасти Севан. В качестве причин цветения Севана выдвигают две версии, согласно первой - причиной является распространение сине-зеленых водорослей, в качестве второй - понижение уровня воды в озере.