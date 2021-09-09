Четверг, 9 Сентября 2021 15:55

АрмИнфо.Министр обороны Армении Аршак Карапетян принял новоназначенного командующего миротворческими силами РФ в Арцахе, генерал-майора Михаила Кособокова и командира 102-й российской военной базы в Республике Армения, полковника Дмитрия Овчарова. Во встрече принял участие также атташе по вопросам обороны посольства РФ в РА, полковник Игорь Щербаков.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Карапетян поздравил Кособокова с назначением и пожелал успехов в миротворческой миссии, а полковника Дмитрия Овчарова в связи с назначением на должность командира 102-й военной базой РФ в Армении. В этой связи он указал на важное значение и роль дислоцированной на территории Армении базы.

Глава оборонного ведомства высоко оценил усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, а также эффективность миротворческой миссии РФ в Арцахе.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.