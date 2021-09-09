Четверг, 9 Сентября 2021 15:50

АрмИнфо. Армянский национальный Конгресс (АНК) первого президента Армении примет участие в выборах в Органы местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба АНК, на заседании 8 сентября правление Армянского национального конгресса обсудило вопрос об участии партии в выборах в органы местного самоуправления (ОМС), назначенных на 17 октября.

<Принимая во внимание необходимость держать в центре внимания партии события вокруг Сюника и, соответственно, активизировать деятельность партии в регионе, было решено участвовать в выборах в Горисе. Список АНК возглавит директор Горисского государственного колледжа, член действующего совета старейшин Гориса Карен Лазарян. Правление призывает всех членов партии и сторонников в общине Горис поддержать наших кандидатов и принять активное участие в кампании>, - говорится в сообщении АНК.

Отметим, что в укрупненных общинах Горис, Мегри, Тех, Татев Сюникской области Армении 17 октября впервые по пропорциональной системе пройдут выборы в советы старейшин. Решением ЦИК Армении выборов в ОМС пройдут 17 октября и 14 ноября.