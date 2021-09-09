Четверг, 9 Сентября 2021 12:49

АрмИнфо.6 сентября 2021 года СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл «Адмирал» со счетом 9:2. Самым примечательным событием матча стал дебютный гол 16-летнего Матвея Мичкова — одного из самых перспективных российских хоккеистов.

СКА с Мичковым считается одним из главных фаворитов КХЛ, и санкт-петербургский клуб достаточно бодро начал сезон. Следить за развитием событий в регулярном чемпионате КХЛ интереснее, читая лучшие прогнозы на сегодня от сайта Legalbet: своим мнением о результатах предстоящих спортивных событий делятся именитые эксперты и профессиональные гандикаперы. К примеру, за хоккей на сайте отвечает самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек.

Эксперты ожидали, что в сезоне-2021/22 Мичкова вряд ли будут использовать в матчах КХЛ — парню только в декабре 2021 года исполнится 17 лет, и, казалось, ему рановато выходить на лед рубиться со взрослыми дядьками на таком уровне. Предполагалось, что текущий сезон Матвей проведёт в фарм-клубе «СКА-Нева», выступающем в Высшей хоккейной лиге.

Однако главный тренер СКА Валерий Брагин начал использовать форварда в Континентальной лиге, причём достаточно активно — Мичков поучаствовал в трёх матчах регулярного чемпионата и в каждом провёл на льду по десять минут минимум.

Ну а в матче с «Адмиралом» Матвей отличился дебютной заброшенной шайбой в КХЛ — на 51-й минуте в большинстве Мичков поразил ворота соперника. После этого форвард оформил дубль (причём также в большинстве) и отметился результативной передачей на Кирилла Марченко.

Стоит учесть и неплохую реализацию Мичкова, особенно принимая во внимание его возраст и давление дебютных игр в КХЛ, — восемь бросков за три матча он превратил в две заброшенные шайбы.

Примечательно, что Мичков появился в первом звене санкт-петербургского клуба ещё в прошлом матче с «Локомотивом», но в той встрече результативными действиями отметиться не успел. Сам факт того, что 16-летнего форварда поставили в первое звено, говорит о доверии тренера и больших надеждах, которые на него возлагают.

Мичков забросил свою первую шайбу в возрасте 16 лет и 270 дней, войдя в тройку самых молодых голеадоров в истории лиги: раньше него отличались лишь Владимир Тарасенко в составе «Сибири» (в возрасте 16 лет 265 дней) и Максим Кицын из новокузнецкого «Металлурга» (16 лет 264 дня).

В прошлом сезоне Мичков стал лучшим снайпером Молодежной хоккейной лиги, забросив 38 шайб в 56 играх, а в гонке лучших бомбардиров Матвей занял восьмое место с 56 очками.

Автор: Александр Семкин