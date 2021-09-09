Четверг, 9 Сентября 2021 11:47

АрмИнфо.Минфин Азербайджана обнародовал прогноз сводного бюджета на 2022 год. Согласно азербайджанским СМИ, в госбюджете следующего года расходы на оборону и безопасность составят 15,5% от общих расходов.

Согласно прогнозу по сводному бюджету Азербайджанской Республики на 2022 год, расходы на оборону и безопасность составят 4 млрд. 499 млн. 238,9 тыс. манатов (примерно 2 миллиарда 700 миллионов долларов).

Отметим, в следующем году расходы госбюджета планируются в объеме 28 млрд. 974 млн. манатов.

Напомним, что согласно проекту госбюджета Азербайджана на 2021 год, расходы страны на оборону и укрепление безопасности были предусмотрены на уровне 2,7 миллиарда долларов, что на 550 миллионов долларов больше, чем в 2020 году.