Четверг, 9 Сентября 2021 11:46

АрмИнфо. В ходе строительных работ в квартале Хндзорут города Ванадзор Лорийской области РА были обнаружены гробницы, через разлом одной из них были извлечены 5 кувшинов и урны, а также кости крупного рогатого скота.

По словам координатора раскопок, археолога историко-культурного наследия Научно- исследовательского центра Мелине Симонян, находки являются образцами культуры конца бронзового века или эпохи раннего железа, которые должны пройти еще соответствующую обработку. Археологические исследования показали, что обнаруженные кости бычьи. Также были найдены полные фрагменты человеческой кости.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, после соответствующих восстановительно- реставрационных работ найденные экспонаты будут переданы в Геологический музей Памбака.