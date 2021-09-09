Четверг, 9 Сентября 2021 11:22

АрмИнфо.Жамбыл Жабаев в мировом литературном процессе



Феномен Жамбыла в современной социокультурной ситуации важен тем, что его творчество имеет глубокие корни в народно-поэтическом искусстве и теснейшим образом связано с жизнью и историей народа. Уникальный импровизаторский дар акына, истоки его творчества по-новому переосмысливаются учеными и литераторами разных стран.



Художник слова

Неповторимым сыном человечества, многовековым эпичес­ким порождением казахского народа, художественно отразившим в своих произведениях трагедию личности, любовь, искания, называл казахского акына писатель Чингиз Айтматов.



Непревзойденным мастером айтыса считает великого Жамбыла академик НАН РК, доктор филологических наук Сеит Кас­кабасов. Именно в айтысе наиболее ярко проявился его великий поэтический талант. Жамбыл Жабаев «показал себя истинным художником слова, обладающим художественным мышлением, сочным языком и всеми качествами, необходимыми для победы в большом поэтическом марафоне… Он ввел в айтыс абсолютно новые идеи и темы, непривычные подходы и оригинальные аргументы. И этим значительно обогатил и обновил жанр… Как истинный профессиональный поэт он сложил стихи о природе и временах года, о поэзии и искусстве, о поэ­тах, музыкантах и артистах».



Жамбылу Жабаеву посылал приветствия Ромен Роллан. Его творчеством восхищались Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфуллин, Сабит Муканов, Габит Мусрепов. В 1939 году «Песни и поэмы» Жамбыла Жабаева изданы в переводе на белорусский язык. Ему посвящали произведения Янка Купала и Якуб Колас.



Эпическим певцом называли Жамбыла известный тюрколог и востоковед Халык Короглы, российский фольклорист Виктор Гацак. Халык Короглы видел в Жамбыле не только акына, жырау, но и великого мудреца, «великолепно знавшего историю, традиции своего народа, которого с полным основанием можно сравнить с древним народным певцом казахов Коркыт-ата, известным своими величественными творениями».



О Жамбыле Жабаеве, его времени и судьбе изданы книги академика НАН РК Уалихана Калижанова «Жамбыл» (Алматы) и ректора Евразийского нацио­нального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлана Сыдыкова «Жамбыл: биографичес­кое повест­вование» (Москва). Это наи­более полные описания жизни и творчества казахского акына в контексте связей казахской литературы с литературами бывшего СССР.



Всенародный акын земли

Лауреат Государственной премии Жамбыл Жабаев откликался на все значительные события политической и культурной жизни страны: беспосадочные перелеты, открытие новых школ, знаменательные и памятные даты, юбилеи Пушкина, Шевченко… В его поэзии много сравнений реальных исторических личнос­тей с солнцем, луной, звездами, морскими волнами.



Так, Пушкин стал «всенародным акыном земли», он «народному сердцу родной»:

Ты в век наш врываешься

музыкой слов,

Сияньем зари, ароматом цветов.

Стихотворение «Тарас» начинается с обращения к Украине:

Слушал я звонкий запев

соловьи­ный,

Слушал я песни твои, Украина.

В степи летели они по утрам,

Плыли, как лебеди, по водам

Днепра.



Особое место в его творчестве занимала тема защиты Родины и дружбы народов. Весь мир облетело его знаменитое «Ленинградцы, дети мои!». Это одно из самых знаменитых стихотворений Жамбыла.



«Строки, пронизанные болью, святым гневом и верой в силу защитников города, как пайка блокадного хлеба, служили опорой духа, звучали по радио. Лис­товки с текстом расклеивались на стенах, разбрасывались с самолетов. Это поэтическое послание казахского акына и сегодня остается жемчужиной военной поэзии и идеи универсализма («интернационализма» – в терминологии того периода), в объединении людей на основе общих ценностей», – пишет Рафис Абазов (Нью-Йорк) в статье «Национальные и мультикультурные парадигмы ХХ века».



Рукопись статьи предоставлена для нового научного сборника «Литература Казахстана в зарубежных источниках» Инс­титута литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, который готовится к печати.



Рафис Абазов отмечает: «Пат­риотическая направленность поэзии великого акына несомненна. Жамбыл создал себе имя одного из непревзойденных акынов-импровизаторов своей эпохи, воспевшего мужество степных богатырей и гордившегося родным краем…



Патриотическая тематика в творчестве Жамбыла эволюцио­нировала, с течением времени отражая не только масштабную культурную революцию (с ее парадоксальным предложением радикальных литературных традиций и одновременно отрицанием ценностей и эстетики, которые не вписывались в новые социально-политически-культурные рамки), но и его обращение к теме роли личности в этих переменах».



Стихи выдающегося представителя фольклорной вербально-песенной традиции, по мнению фольклориста и литературоведа Виктора Гацака, «не могли быть бесстрастными, автор их окрашивал интонационно».



Настало время издавать и изу­чать тексты Жамбыла Жабаева с новых позиций, с учетом «фольк­лорных традиций, исконности сочетаний, артистической выразительности. Перевод должен получить научное, фольклорис­тическое решение. Образцы подлинно научного решения данной проблемы содержатся в трудах Мухтара Ауэзова, Нины Смирновой, Оразгуль Нурмагамбетовой, Сеита Каскабасова и других ученых».



В новых изданиях текстов Жамбыла Жабаева, безусловно, одной из основополагающих будет выска­занная академиком НАН РК, доктором филологичес­ких наук Рахманкулом Бердибаем концепция: «Жамбыл донес до нашего времени жемчужину словесного творчества, выработанного веками. В лице Жамбыла миру явился не только акын-импровизатор, открывший новые жанровые возможности айтыса, но и талантливый сказитель, вобравший в свой эпический репертуар народное достояние не только казахов, но и всего мира...



Он был великий жырау, оценивающий все жизненные и общественные явления с высоты народного идеала. Если проанализировать поэтические образы Жамбыла, выражения, лексику его произведений, то они мало отличаются от толгау. Им присущи высокая патетика, акцент на самых важных событиях эпохи и оценка всего прошлого с точки зрения надежд и чаяний народа».



Буду петь, пока бьется сердце

Поэтические произведения Жамбыла Жабаева переведены более чем на 50 языков, в том чис­ле на английский, болгарский, венгерский, испанский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, французский, чешский.



Патриотическая и антифашистская направленность поэ­зии Жамбыла находит яркий эмоцио­нальный отклик у китайского читателя. Старший преподаватель Ланьчжоуского университета Чжэн Лили в разделе «Казахская литература: история переводов на китайский язык и исследование в Китае» учебного пособия «Мировой литературный процесс: контент, направления и тренды», изданного Институтом литературы и искусства имени М. О. Ауэзова в 2017 году, приводит интерес­ные факты о переводах поэзии Жамбыла Жабаева.



В 1944 году в поэтический сборник «Стихи детям Тихого Дона» включены стихотворения Жамбыла «Моя Родина», «К Моск­ве», «Народу Китая» и другие. Составитель и переводчик книги Ли Вэй написал к ней не только предисловие «Жамбыл – великий акын казахской степи», но и составил биографию казахского поэта.



Вошли стихотворения Жамбыла Жабаева в поэтический сборник «Советские поэты против войны», увидевший свет в том же году. Стихотворение Жамбыла Жабаева «К Пушкину» опуб­ликовано в книге «Творчество Пушкина» (1947), составитель и переводчик на китайский язык Гэ Баочуань. Публиковалась поэзия казахского акына в поэтических сборниках 1951 и 1957 годов.



В 1956 году в Китае вышел на экраны фильм «Жамбыл», авторы сценария – Николай Погодин и Абдильда Тажибаев. В 1957 году в «Поэтическом журнале» опубликован «Ответ сыну». «Сборник иностранной поэзии» 1982 года также содержит произведения Жамбыла Жабаева.



Основным мотивом поэтичес­кого творчества казахского акына Чжэн Лили, которая на протяжении нескольких лет преподавала китайский язык в Институте Конфуция в Алматы, считает следующие строки:

Я сейчас пою,

Буду петь,

Пока бьется сердце.

Впервые стихотворение Жамбыла «Для нашей родной страны» переведено на английский язык и опубликовано в сборнике «Поэзия войны объединенных наций» (Нью-Йорк, 1943). В Европе и в США акын стал известен в 30–40-е годы.



Имя Жамбыла в поле зрения западного переводоведения ввел Гидеон Тури.



О Жамбыле как о живом человеке и выдающемся представителе устной поэтической традиции писала Сусанна Витт в исследовании «Тоталитаризм и перевод: контекст Джамбула», опубликованном в книге «Джамбул Джабаев: Приключения казахского акына в советской стране» (Москва, 2013). Она отметила политическую корректность его произведений, основы научных знаний и глубокое понимание всех перипетий внутрипартийной борьбы.



В словарь русского языка в середине 30-х годов ХХ века вош­ли слова «акын» и «ашуг». Сусанна Витт приводит сведения о переводчиках произведений Жамбыла на русский язык. Чаще всего переводили тексты на русский язык Павел Кузнецов, Константин Алтайский (псевдоним Королева) и Марк Тарловский, которому принадлежит перевод стихотворения «Ленинградцы, дети мои!».



Внимание Сусанны Витт привлекает статья Марка Тарловского «Художественный перевод и его портфель», опуб­ликованная в 1940 году в журнале «Дружба народов». Автор вводит термин «интуитивный перевод», обоз­начающий «те случаи, когда переводчик не знаком с языком оригинала и поэтому вынужден пользоваться подстрочниками». Тарловский предлагал создать «языковой паспорт», включающий описание языка оригинала, словари, оригинал, комментарий к подстрочникам и т. д.



В Турции в 1996 году изданы поэтические творения Жамбыла на турецком и казахском языках. В школах Турции проводятся специальные уроки, посвященные Яссауи, Абаю и Жамбылу.



В антологии казахской литературы Summer Evening, Prairie Night, Land of Golden Wheat («Летний вечер, ночь в прерии, земля золотой пшеницы»), изданной Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова совместно с Колумбийским университетом (США) в рамках научного проекта «Казахско-американское литературное сотрудничество новейшей эпохи», опубликованы на английском языке стихотворения Жамбыла Жабаева «Алатау» и «Песнь о лете» (в переводе Сергея Левшина).



Антология активно вовлечена в учебный процесс университетов Аризоны, Висконсина, Вашингтона, Иллинойса, Индианы, Калифорнийского и Стэнфордского университетов.



«Одна из моих программ дает обзор евразийской истории и культурной жизни со времен монгольской империи вплоть до современной эпохи, – пишет Нао­ми Каффи в разделе «Казахстан в учебной программе американских университетов: наблюдения одного преподавателя» коллективной монографии «Казахско-американские литературные связи: современное состояние и перспективы». – Студенты, изучающие эту программу, читают и анализируют российские исторические документы и классические произведения русской литературы, поэзию Жамбыла Жабаева, Олжаса Сулейменова и Бахыта Кенжеева в английском переводе».



В антологии казахской литературы «Адам және табиғат. Человек и природа. Human and nature» на казахском, русском и английском языках опубликовано «Алатау» Жамбыла Жабаева. Стихотворение продолжает пат­риотическую тематику в творчест­ве поэта. Алатау, поднявшийся над Жетысу, «исполнен величия и красоты»:

В лугах, зеленеющих, как изумруд,

Джейраны, архары и туры

живут,

Багровые лисы и снежные барсы,

Медведи и волки в ущельях

живут.

В долине меж гор под парящим

орлом

Густой синевою блестит

водоем,

Веселые стаи играющей рыбы

Мерцают в воде голубым

серебром.

Богат Алатау…

Но свои богатства врагу

не отдал.

Озера и руды, сады и джайляу

Отдал он героям борьбы

и труда.

«Здравствуй, Кавказ»



Философией времени пронизаны песни Жамбыла, посвященные Грузии.



Развитие казахско-грузинских литературных связей приходится в большей степени на советский период, когда литература превратилась в одно из основных средств коммуникации между народами. Об этом пишет директор Института грузинской литературы им. Шота Руставели доктор филологических наук, профессор Ирма Ратиани. Одним из ценных достижений литературных связей ХХ века представляется «интерес, проявленный казахским народным поэтом-акыном к грузинской тематике, и его душевное отношение к Кавказу, Грузии, Руставели».



В 1937 году состоялись мероприятия по празднованию 750-летия создания поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» во всесоюзном масштабе. Казахскую делегацию на юбилее в Тбилиси возглавил народный поэт-акын Жамбыл Жабаев.



Профессор Игорь Богомолов подчеркивает: «Грузинский народ навсегда сохранит в своей памяти дни пребывания Джамбула в Тбилиси. Наша общественность хорошо помнит, как на юбилейную трибуну поднялся седой, величественный старец, явившийся как бы живым олицетворением чести и мудрости своего народа. Взволнованно произнес он пламенные стихи, посвященные гению Руставели, прекрасной стране, породившей и взрастившей этого великого поэта». Именно во время путешествия казахский акын создал свою известную песню «Здравствуй, Кавказ».



26 декабря 1937 года открылся пленум Союза писателей Грузии, а на следующий день весь зал стоя приветствовал появившегося на пленуме Жамбыла.

В песне Жамбыла «Шота Руставели» многое привлекает внимание, но прежде всего философское осмысление акыном времени.



Время быстротечно. Оно неумо­лимо движется вперед, и в его потоке все обращается в прошлое. Акына охватывает ностальгия о времени Руставели, когда родился столь великий поэт. При виде его облика в Книге времени на душу акына снисходят счастье и покой…



И с Кавказских гор высоты,

Словно с самого небосвода

Вдохновленный голос Шоты

Доносится до всех народов.



В песнях «Кавказу», «Здравствуй, Кавказ», «Песня жизни» «легко прочитывается глубокое уважение к грузинскому народу, его прошлому и истории, которые воспринимаются акыном как органическая часть новых времен. Для него Руставели – это обобщенный образ культурного наследия Грузии, ее основной эстетический символ, – считает Ирма Ратиани. – Видение акыном Шота Руставели, идущего по Кавказским вершинам, сопровождают видéния других великих поэтов и писателей – из Книги времени выходят Пушкин, Шевченко, Абай. И читателя не покидает ощущение: для литературы не существует временных границ, гениальные авторы не умирают – они продолжают существовать в вечности».



Статья Ирмы Ратиани о феномене Жамбыла Жабаева и его связях с грузинской литературой будет также опубликована на страницах сборника «Литература Казахстана в зарубежных источниках».



…В ХХI веке имя и творческое наследие великого казахского акына-импровизатора известны далеко за пределами Казахстана. На карте Санкт-Петербурга поя­вился переулок Жамбыла, где установлен и памятник поэту. Переулок его имени есть в Липецке. Улицы Жамбыла – в Ниж­нем Новгороде, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, в Киеве и Ужгороде.



Социальный и гражданский пафос произведений Жамбыла, любовь к Родине, дружба народов, эпическая масштабность и глубина созданных им произведений предопределяют непреходящий интерес к его личности и творчеству.