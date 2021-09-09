Четверг, 9 Сентября 2021 11:05

АрмИнфо.8 сентября 2021 года прошла многосторонняя министерская встреча по Афганистану в формате видеоконференцсвязи, главной темой которой стала нынешняя обстановка в этой стране.

На виртуальной беседе, инициированной внешнеполитическими ведомствами США и ФРГ, также приняли участие руководители МИД более 20-ти стран мира и высокопоставленные представители ООН, ЕС и НАТО.

Исходя из основного лейтмотива переговоров, руководители внешнеполитических ведомств стран-участников обменялись мнениями по текущей ситуации в Афганистане и усилиям международного сообщества по расширению сотрудничества в афганском направлении.

Туркменская сторона отметила, что, как непосредственно соседняя страна, для Туркменистана вопрос стабильности и безопасности в Афганистане имеет свое непосредственное влияние и значение с политической, экономической и гуманитарной точек зрения.

Туркменская сторона, говоря о значимости создания новых форматов партнерства по Афганистану, подчеркнула необходимость учреждения эффективных механизмов многостороннего взаимодействия, направленных на достижение мира и гражданского согласия в данной стране, обеспечение безопасности и социальной стабильности, а также благополучия афганского народа.