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АрмИнфо.Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование в этом году. Об этом сообщил посол Франции в Азербайджане Захари Гросс на своей странице в Twitter.
<Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международного сотрудничества для того, чтобы вынужденные переселенцы смогли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования Азербайджана, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году>, - написал он, передает Trend.
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|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило отметку в 10 тыс.
|Азербайджан в следующем году планирует направить на оборонную сферу порядка $2,7 млрд
|Армянские археологи обнаружили в Ванадзоре гробницы конца бронзового века
|Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану
|Франция выразила готовность выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование
|Оппозиционный депутат присоединился к требованию родителей погибших военнослужащих отменить праздничные мероприятия на площади Республики
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Армения направит наблюдателей на выборы в России
|Судебная тяжба с испанской компанией Corsan Corviam, подрядчиком дорожного коридора Север-Юг, обходится Армении уже около $3,2 млн.
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|У главы Минздрава Армении два новых заместителя
|Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
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|Экс-глава Ширакской области Армении Карен Саруханян назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций
|В Армении будет 4 нерабочих дня подряд: 21 сентября Пашинян обещает масштабное красочное торжество на Площади Республики
|Оппозиционеры будут представлены в Совете старейшин укрупненных общин Армении
|При софинансировании ЕС и Минэкономического сотрудничества Германии в рамках программы EU4Sevan запускается кампания #Говорит Севан
|Бывший глава Водного комитета Армении назначен губернатором Гегаркуникской области
|За сутки в Армении подтвердилось 645 случаев заражения коронавирусом
|Ереван готов к диалогу с Анкарой: Пашинян
|Пашинян заявил о решительном настрое Еревана в вопросе разблокировки коммуникаций
|Председатель НС Армении провел переговоры с коллегами из Грузии, Кипра и ОАЭ на полях V Всемирной конференции спикеров парламентов
|Столичный суд постановил арестовать Агвана Овсепяна
|Николай Подгузов: Доля драма в реализации проектов на территории Армении будет «драматическим» образом расти
|Евразийский Банк Развития предоставил Ардшинбанку кредит в $20 млн на финансирование МСБ
|МИД: Одним из приоритетов внешней политики Армении является вывод политического диалога и взаимодействия с Индией на качественно новый уровень
|Самолет с 2 армянскими пленными приземлился в Ереване
|Запускается одна из успешных и долгожданных программ Америабанка - "Поколение Америя 13"
|IDBank раньше времени завершил размещение второго транша облигаций 2021-ого года
|Задержан экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян
|МИД Армении отреагировал на проведение азербайджано-турецких учений в Кашатагском районе
|Никол Пашинян 8-9 сентября посетит Грузию с официальным визитом
|Глава МИД Армении и посол Японии наметили направления сотрудничества
|BC Азербайджана обстреляли населенные пункты в Мартунинском районе Арцаха
|Президент НАН РА и посол Болгарии обсудили возможности развития научного сотрудничества между двумя странами
|Сотрудники МККК посетили азербайджанского военного, незаконно проникшего на территорию Нагорного Карабаха
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахский конфликт
|Куня-Ургенч – сердце Хорезма
|Арарат Мирзоян и Андреа Викторин обсудили региональные вызовы и сотрудничество Армения- ЕС
|Делегация из Армении посетит ФРГ для участия в заседании армяно-немецкого межправкомиссии по финансово-техническому сотрудничеству
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|В Кыргызстане началось совместное учение с КСБР Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ <Рубеж-2021>
|Председатель Палаты адвокатов Армении подчеркнул незаконность принудительной вакцинации граждан властями страны
|Сотрудники СНБ Армении задержали гражданина Франции при попытке контрабанды крупной партии наркотиков в страну
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