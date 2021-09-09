Четверг, 9 Сентября 2021 11:01

АрмИнфо.Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование в этом году. Об этом сообщил посол Франции в Азербайджане Захари Гросс на своей странице в Twitter.

<Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международного сотрудничества для того, чтобы вынужденные переселенцы смогли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования Азербайджана, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году>, - написал он, передает Trend.