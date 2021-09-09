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АрмИнфо. Депутат Национального собрания Армении от фракции <Честь имею> Тигран Абраамян присоседился к требованию родителей погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих отменить широкомасштабные праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Армении.
По его убеждению, даже если будут организованы немасштабные мероприятия, то они должны быть проведены максимально сдержано и скромно, без излишеств.
Ранее, ряд родственников погибших военнослужащих устроили флешмоб в Facebook, протестуя против заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что 21 сентября на площади Республики будут проведены <масштабные, красочные празднества, посвященном памяти наших героев, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и безопасность Арцаха>. Родственники погибших военнослужащих осуждают это решение властей о проведении <красочного праздника> и требуют его отменить
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|16-летний Матвей Мичков набрал три очка в матче за СКА: главная надежда российского хоккея?
|Число активных случаев коронавируса в Армении превысило отметку в 10 тыс.
|Азербайджан в следующем году планирует направить на оборонную сферу порядка $2,7 млрд
|Армянские археологи обнаружили в Ванадзоре гробницы конца бронзового века
|Туркменистан принял участие в многосторонней министерской встрече по Афганистану
|Франция выразила готовность выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование
|Оппозиционный депутат присоединился к требованию родителей погибших военнослужащих отменить праздничные мероприятия на площади Республики
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Грузии о подрывающих региональную безопасность действиях Азербайджана
|В Дилижане начал свою работу Глобальный форум Buissup
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Главы правительств Грузии и Армении договорились о разработке совместных инициатив в сфере транспорта, энергетики, высоких технологий
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|Минздрав: В случае отказа от вакцинации и предоставления ПРЦ-тестов работодатель может разорвать трудовой договор с работником
|Армения направит наблюдателей на выборы в России
|Судебная тяжба с испанской компанией Corsan Corviam, подрядчиком дорожного коридора Север-Юг, обходится Армении уже около $3,2 млн.
|Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили отношения между Армений и Азербайджаном
|Внешнеполитические инициативы Туркменистана обретают общечеловеческое значение
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|У главы Минздрава Армении два новых заместителя
|Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
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|Экс-глава Ширакской области Армении Карен Саруханян назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций
|В Армении будет 4 нерабочих дня подряд: 21 сентября Пашинян обещает масштабное красочное торжество на Площади Республики
|Оппозиционеры будут представлены в Совете старейшин укрупненных общин Армении
|При софинансировании ЕС и Минэкономического сотрудничества Германии в рамках программы EU4Sevan запускается кампания #Говорит Севан
|Бывший глава Водного комитета Армении назначен губернатором Гегаркуникской области
|За сутки в Армении подтвердилось 645 случаев заражения коронавирусом
|Ереван готов к диалогу с Анкарой: Пашинян
|Пашинян заявил о решительном настрое Еревана в вопросе разблокировки коммуникаций
|Председатель НС Армении провел переговоры с коллегами из Грузии, Кипра и ОАЭ на полях V Всемирной конференции спикеров парламентов
|Столичный суд постановил арестовать Агвана Овсепяна
|Николай Подгузов: Доля драма в реализации проектов на территории Армении будет «драматическим» образом расти
|Евразийский Банк Развития предоставил Ардшинбанку кредит в $20 млн на финансирование МСБ
|МИД: Одним из приоритетов внешней политики Армении является вывод политического диалога и взаимодействия с Индией на качественно новый уровень
|Самолет с 2 армянскими пленными приземлился в Ереване
|Запускается одна из успешных и долгожданных программ Америабанка - "Поколение Америя 13"
|IDBank раньше времени завершил размещение второго транша облигаций 2021-ого года
|Задержан экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян
|МИД Армении отреагировал на проведение азербайджано-турецких учений в Кашатагском районе
|Никол Пашинян 8-9 сентября посетит Грузию с официальным визитом
|Глава МИД Армении и посол Японии наметили направления сотрудничества
|BC Азербайджана обстреляли населенные пункты в Мартунинском районе Арцаха
|Президент НАН РА и посол Болгарии обсудили возможности развития научного сотрудничества между двумя странами
|Сотрудники МККК посетили азербайджанского военного, незаконно проникшего на территорию Нагорного Карабаха
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахский конфликт
|Куня-Ургенч – сердце Хорезма
|Арарат Мирзоян и Андреа Викторин обсудили региональные вызовы и сотрудничество Армения- ЕС
|Делегация из Армении посетит ФРГ для участия в заседании армяно-немецкого межправкомиссии по финансово-техническому сотрудничеству
|Ваграм Думанян отбыл с рабочим визитом в Россию
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|Генпрокуратура Армения заинтересовалась увеличением ДТП в Котайкской области
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|Прогноз: Мира не будет. Залог успеха в признании Арменией независимости Арцаха
|В Кыргызстане началось совместное учение с КСБР Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ <Рубеж-2021>
|Председатель Палаты адвокатов Армении подчеркнул незаконность принудительной вакцинации граждан властями страны
|Сотрудники СНБ Армении задержали гражданина Франции при попытке контрабанды крупной партии наркотиков в страну
|Читать больше
|Прогноз: Подписав мандат российских миротворцев, Алиев собственноручно отменит "Шушинскую декларацию" с Турцией
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