Четверг, 9 Сентября 2021 11:00

АрмИнфо. Депутат Национального собрания Армении от фракции <Честь имею> Тигран Абраамян присоседился к требованию родителей погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих отменить широкомасштабные праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Армении.

По его убеждению, даже если будут организованы немасштабные мероприятия, то они должны быть проведены максимально сдержано и скромно, без излишеств.

Ранее, ряд родственников погибших военнослужащих устроили флешмоб в Facebook, протестуя против заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что 21 сентября на площади Республики будут проведены <масштабные, красочные празднества, посвященном памяти наших героев, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и безопасность Арцаха>. Родственники погибших военнослужащих осуждают это решение властей о проведении <красочного праздника> и требуют его отменить