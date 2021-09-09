Четверг, 9 Сентября 2021 10:59

АрмИнфо. Широкий спектр вопросов повестки армяно- грузинских дружественных и добрососедских отношений обсудили министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, находящийся в Тбилиси в составе делегации, возглавляемой премьер­министром Николом Пашиняном и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники выразили готовность приложить усилия для дальнейшего углубления взаимодействия, в частности, в политической, экономической, коммуникационной, культурной, гуманитарной и туристической сферах.

Стороны сошлись во мнении, что активизация диалога и сотрудничество между двумя странами будут способствовать региональной безопасности и стабильности. Мирзоян подчеркнул, что Армения придает большое значение углублению торгово-экономического сотрудничества с Грузией, указав в этом контексте на роль межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с соглашение о создании международного транспортного коридора <Персидский залив - Черное море> и новые возможности в его рамках.

В контексте стабильного развития и укрепления безопасности в регионе армянский министр отметил важность разблокирования региональных коммуникаций, что также предоставит новые возможности для расширения сотрудничества Армения-Грузия.

В ходе встречи Мирзоян выразил благодарность Правительству Грузии за посреднические усилия по репатриации 15 армянских военнопленных. В то же время он добавил, что Азербайджан до сих пор продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, что является нарушением международного гуманитарного права, а также взятых обязательств в рамках трехстороннего заявления.

Глава МИД Армении представил своему грузинскому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате проникновения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении, что подрывает региональную стабильность. Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Мирзоян отметил необходимость возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.