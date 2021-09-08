Среда, 8 Сентября 2021 20:14

АрмИнфо.В Дилижане начал свою работу Глобальный форум Buissup. Целью образовательно-дискуссионной площадки является развитие молодежного предпринимательства в Армении.

Как сообщает пресс-служба Ассоциация армянских предпринимателей, мероприятие является заключительным этапом Армянского бизнес-форума 2021 (Armenian Business Forum 2021), который состоится в Ереване 20 сентября. Серия бизнес-форумов организована Ассоциацией бизнесменов Армении при поддержке группы компаний <Ташир>. Более двухсот участников из разных уголков мира получат уникальную возможность приобрести новые навыки, презентовать собственные проекты и найти партнеров для реализации своих проектов.

Президент-учредитель Ассоциации бизнесменов Армении, председатель группы компаний <Ташир> Самвел Карапетян пожелал всем участникам форума успехов и плодотворной работы. <Развитие молодежного предпринимательства - это основа экономического развития страны, одна из приоритетных задач малого и среднего бизнеса. Сегодня мы видим огромный потенциал современной молодежи, сколько талантливых молодых людей готовы реализовывать собственные бизнес-идеи. Поэтому можно комплексно консолидировать все ресурсы, стимулировать развитие деловой активности среди молодежи, создать условия для развития таких проектов>, - отметил Карапетян в ходе своей приветственной речи.

Buissup Global Forum будет включать недельные образовательные, деловые мероприятия, лекции и дискуссии различных направлений. Темы выступлений: финансовый менеджмент, маркетинг- продажи, деловое общение. Все, что поможет обеспечить успешный запуск и развитие собственного стартап-бизнеса.

Среди спикеров - руководители крупных компаний, международных организаций, представители успешных стартап-проектов, фондов развития предпринимательства, высококвалифицированные бизнес-тренеры, которые поделятся своим опытом, раскроют секреты создания успешной компании.

Благодаря мероприятию молодые предприниматели получат возможность представить свои проекты профессиональному жюри. Финалисты смогут представить свои бизнес-идеи 20 сентября на Армянском бизнес-форуме 2021, в котором примут участие представители крупных компаний и инвесторов, заинтересованных в диверсификации своего бизнеса.