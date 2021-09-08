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 Среда, 8 Сентября 2021 20:13

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

 в городе Ереван:

10:00-16:00  собственные дома 60 на 9-ой улице, 1-53 на 20-ой улице, 1-13 на 26-ой улице, 1-57, 61-87 на 32-ой улице, 32-60 на 40-ой улице, 54-68 на 42-ой улице в Нор Ареше; жилые дома 3, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 87, 91, 93 на улице Вильнюса, 55 на улице Минск, школа N198, ясли-детский сад N120 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 жилые дома 1/1, 1/2 на 9-ой улице Неркин Шенгавита, 41 на улице Манандяна, 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома на улице Араратяна, улицы Неркин Шенгавита 6, 14, 16, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 54 на пр. Комитаса, собственные дома на улице Гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

10։00-16։00  частично село Нерин Базмаберд; села Какавадзор, Агаракаван, Диан, Отеван;

 

в Армавирской области:

10։00-14։00  села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

11։00-17։00  села Гегакерт, Цахкунк, Овтамеч, Циацан, Шаумян, Дохс, Айгешат, Мргастан, Дашт;

14։00-17։30  села Цахкунк, Циацан;

 

в Араратской области:

10։00-16։00  частично села Аревабуйр, Джраовит, Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюри, Мармарашен; улицы 1-7, Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, Ширака; частично кварталы 1-6, “Нор” в городе Масис;

10։30-14։30 частично село Айгезат;

10։30-16։00 частично село Айгепат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00  села Вардаовит, Гетик, Гохтаник, Гермон, Аратес;

11։00-15։00  частично села Гетап, Таратумб;

 

в Котайкской области:

11։00-15։00  жилые дома 252, 254, 255, 256, 262, 263, домики и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в квартале “Микрошрджан” в городе Раздан;село Гегашен; частично село Гарни; квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома села Дзорахбюр;

в Лорийской области:

10։00-15։00  частично квартал “Ачапняк” в городе Степанаван;

11։00-17։00  улицы Ереванян, Гетапня, Худякова, Пушкина, Орбели, Горького, Ханджяна, Грибоедова, Туманяна, Джаукяна, Демирчяна, Арцаха, Эребуни, Камо, Шаумяна, Саят-Новы, В.Саргсяна, Дпроцаканнери, Мичурина, Антараин, Комарова, Абовяна, Налбандяна, Шаталова, кварталы 1-11, “Ани”, “Ван” в городе Ташир;

 

в Ширакской области:

11։00-17։00  села Карнут, Овит, Басен, Джрарат в Ахурянском регионе; села Сарагюх, Бавра, таможенный пункт Бавры в Ашоцком регионе.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 


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