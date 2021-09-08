Среда, 8 Сентября 2021 20:10

АрмИнфо.В Первопрестольном Святом Эчмиадзине Верховный Патриарх, Католикос всех армян Гарегин II принял Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Джонатана Лакота, который завершает миссию в нашей стране.

Как сообщает Первопрестольный Эчмиадзин, Гарегин II подчеркнул, что благодаря успешной деятельности посла, дружественный характер армяно-французских отношений стал более подчеркнутым. В этой связи Католикос всех армян в лице посла Джонатана Лакота выразил признательность французским властям за поддержку и помощь, оказанные Армении и армянскому народу как во время пандемии, таки и в тяжелые дни войны и в послевоенный период.

В ходе встречи он также выразил надежду, что Франция как

сопредседатель Минской группы ОБСЕ внесет свой вклад в справедливое

урегулирование нагорно-карабахского конфликта. В свою очередь,

Джонатан Лакот поблагодарил Его Святейшество за теплый прием,

подчеркнув, что его миссия - поддерживать дружественные отношения, сложившиеся между Францией и Арменией, и обеспечивать их непрерывность.

В ходе беседы посол также отметил, что нагорно-карабахский конфликт поднял множество вопросов, которые еще не получили должного внимания и оценки международного сообщества. В этой связи посол Джонатан Лакот заверил, что Франция продолжит свои усилия по справедливому и мирному урегулированию проблемы.