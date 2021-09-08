Среда, 8 Сентября 2021 20:06

АрмИнфо.Делегация от Армении будет осуществлять наблюдательскую миссию на выборах в Госдуму РФ в составе наблюдателей от СНГ.

Соответствующее решение, согласно официальному сайту правительства, премьер- министра Армении Никол Пашинян подписал 8 сентября.

Согласно документу, делегация в составе заместителя начальника управления внешних связей аппарата премьер-министра К. Гаспаряна, специалиста управления по гуманитарным вопросам и правам человека аппарата МИД РА Т. Овнаняна и начальника внешних связей ЦИК Т. Геворгяна будет командирована в Москву (РФ) с 16 августа по 21 сентября.

Напомним, что 17 июня Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.