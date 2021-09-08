Arminfo.info




 Среда, 8 Сентября 2021 20:04
Наира Бадалян

Судебная тяжба с испанской компанией Corsan Corviam, подрядчиком дорожного коридора Север-Юг, обходится Армении уже около $3,2 млн.

Судебная тяжба с испанской компанией Corsan Corviam, подрядчиком дорожного коридора Север-Юг, обходится Армении уже около $3,2 млн.

АрмИнфо. На приобретение консалтинговых услуг в рамках арбитража с генеральным подрядчиком Транша-2 "Инвестиционного коридора Север-Юг" испанской компанией Corsan Corviam Construccion S.A. правительство Армении выделит $1,2 млн. Соответствующее решение были принято 8 сентября на заседании кабмина.

Напомним, что Corsan Corviam, осуществляющая строительные работы в рамках Транша-2 "Инвестиционного коридора Север- Юг" (на участке Аштарак-Талин) накопила долгов перед субподрядчиками, в связи с чем были возбуждены уголовные дела, в том числе и по факту сокрытия налогов. В сентябре 2018 года Генпрокуратура выявила финансовые нарушения в ходе строительства, ущерб государству был оценен в размере почти $50 млн. Несмотря на это, инициатором арбитражного иска против РА выступила испанская компания. В результате, еще в марте 2020 года правительство Армении выделило порядка 2 млн юридической фирме Lalive для представления интересов Армении в арбитражном споре с Corsan Corviam.

Как говорится в справке-обосновании к сегодняшнему документу, для защиты интересов РА по арбитражному делу, возникшему в рамках договора от 2012 года между министерством транспорта и связи и компанией-подрядчиком "Корсан Корвиам Констракшн", правительство разрешило Фонду "Дорожного департамента" заключить договор о приобретении услуг с Arcadis Consulting (UK) Limited - победителем тендера, стоимостью $1,175,000 (что эквивалентно 587,500.0 драмам (средний обменный курс драма к доллару - 500 драмов РА) для подготовки экспертного заключения по исследованию и анализу инвестиционной программы транспортного коридора "Север- Юг" - программа 1 и 2.

Отметим, что еще в июне 2019 года в беседе с журналистами экс-министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян сообщил, что строительные работы в рамках Транша-2 "Инвестиционного коридора Север- Юг" (на участке Аштарак- Талин, около 42 км) приостановлены из-за конфликта с генеральным подрядчиком Транша-2 испанской компанией Corsan Corviam Construccion S.A. Ранее АрмИнфо сообщало, что испанская компания получила от государства плату за проделанную работу в полном объёме, но не выполнила свои обязательства перед 17 субподрядчиками в размере 2 млрд 49 млн драмов (с августа по ноябрь 2018 года). Как заявлял тогда замминистра транспорта, связи и ИТ Баграт Бадалян, испанская компания имеет финансовые трудности и находится на этапе банкротства. При этом, как оказалось, финансовые трудности у компании - не новость и 2 года как генеральный подрядчик первых двух траншей находился в процессе банкротства. Тем не менее, в течение всего 2018 года компания еще продолжала строительные работы, а правительство Армении - продолжало выплачивать деньги. И только в 2019 году выявилось несогласие с компанией по ряду пунктов - как в связи со сроками и объёмами работы, так и размером выплат. "По итогам новых инженерных замеров выяснилось, что мы не можем им выплатить сумму, на которую они рассчитывают", - указал замминистра. Правительство Армении, как отмечал замминистра, пытается решить вопрос путем переговоров. На сегодня уже известно, что работы по строительству в рамках Транша-2 не завершатся в срок - к концу июля с.г. Тем не менее, по его словам, Минтранс Армении не желает идти на расторжение контракта с испанцами и готово продолжить сотрудничество, если переговоры "пройдут в нормальном, конструктивном русле". "Если мы расторгнем контракт, то нам предстоит достаточно долгий - арбитражный путь и придется отложить работы на несколько лет",- пояснил он. Между тем, еще ранее сообщалось, что на отрезке транспортного коридора "Север-Юг" - Ереван- Арташат, который был сдан в эксплуатацию в конце 2015 года, образовались ямы, а на ряде участков - трещины. А ведь согласно фактической смете в $2 млн. за 1 км. дорога должна была быть великолепной.

Проект создания транспортного коридора "Север-Юг" общей протяженностью в 556 км, позволит обеспечить выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении (Мегри- Капан-Горис-Ереван- Аштарак-Гюмри-Бавра) и Грузии.  Инвестиционная программа нацелена на обеспечение связи севера (граница с Грузией) и юга Армении (граница с Ираном) посредством транспортных коммуникаций, удовлетворяющих высоким международным стандартам, и выход на мировые рынки.  Строительство коридора изначально планировалось завершить в 2019 году.


Лента новостей
В Дилижане начал свою работу Глобальный форум BuissupВ Дилижане начал свою работу Глобальный форум Buissup
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Главы правительств Грузии и Армении договорились о разработке совместных инициатив в сфере транспорта, энергетики, высоких технологийГлавы правительств Грузии и Армении договорились о разработке совместных инициатив в сфере транспорта, энергетики, высоких технологий
Джонатан Лакот: Карабахский конфликт поднял множество вопросов, которые еще не получили должного внимания и оценки международного сообществаДжонатан Лакот: Карабахский конфликт поднял множество вопросов, которые еще не получили должного внимания и оценки международного сообщества
Омбудсмен Армении опубликовал спецотчет с доказательствами пыток и бесчеловечного обращения с армянскими пленнымиОмбудсмен Армении опубликовал спецотчет с доказательствами пыток и бесчеловечного обращения с армянскими пленными
Минздрав: В случае отказа от вакцинации и предоставления ПРЦ-тестов работодатель может разорвать трудовой договор с работникомМинздрав: В случае отказа от вакцинации и предоставления ПРЦ-тестов работодатель может разорвать трудовой договор с работником
Армения направит наблюдателей на выборы в РоссииАрмения направит наблюдателей на выборы в России
Судебная тяжба с испанской компанией Corsan Corviam, подрядчиком дорожного коридора Север-Юг, обходится Армении уже около $3,2 млн.Судебная тяжба с испанской компанией Corsan Corviam, подрядчиком дорожного коридора Север-Юг, обходится Армении уже около $3,2 млн.
Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили отношения между Армений и АзербайджаномВладимир Путин и Шарль Мишель обсудили отношения между Армений и Азербайджаном
Внешнеполитические инициативы Туркменистана обретают общечеловеческое значениеВнешнеполитические инициативы Туркменистана обретают общечеловеческое значение
Прогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение АзербайджанаПрогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение Азербайджана
Взгляд из Москвы: Баку тянет с мандатом российских миротворцев с целью вытянуть выгодные условияВзгляд из Москвы: Баку тянет с мандатом российских миротворцев с целью вытянуть выгодные условия
У главы Минздрава Армении два новых заместителяУ главы Минздрава Армении два новых заместителя
Ваге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел АрменииВаге Геворгян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
«Сила одного драма» на преодоление детской̆ онкологии.«Сила одного драма» на преодоление детской̆ онкологии.
Экс-глава Ширакской области Армении Карен Саруханян назначен заместителем министра чрезвычайных ситуацийЭкс-глава Ширакской области Армении Карен Саруханян назначен заместителем министра чрезвычайных ситуаций
В Армении будет 4 нерабочих дня подряд: 21 сентября Пашинян обещает масштабное красочное торжество на Площади РеспубликиВ Армении будет 4 нерабочих дня подряд: 21 сентября Пашинян обещает масштабное красочное торжество на Площади Республики
Оппозиционеры будут представлены в Совете старейшин укрупненных общин АрменииОппозиционеры будут представлены в Совете старейшин укрупненных общин Армении
При софинансировании ЕС и Минэкономического сотрудничества Германии в рамках программы EU4Sevan запускается кампания #Говорит СеванПри софинансировании ЕС и Минэкономического сотрудничества Германии в рамках программы EU4Sevan запускается кампания #Говорит Севан
Бывший глава Водного комитета Армении назначен губернатором Гегаркуникской областиБывший глава Водного комитета Армении назначен губернатором Гегаркуникской области
За сутки в Армении подтвердилось 645 случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось 645 случаев заражения коронавирусом
Ереван готов к диалогу с Анкарой: ПашинянЕреван готов к диалогу с Анкарой: Пашинян
Пашинян заявил о решительном настрое Еревана в вопросе разблокировки коммуникацийПашинян заявил о решительном настрое Еревана в вопросе разблокировки коммуникаций
Председатель НС Армении провел переговоры с коллегами из Грузии, Кипра и ОАЭ на полях V Всемирной конференции спикеров парламентовПредседатель НС Армении провел переговоры с коллегами из Грузии, Кипра и ОАЭ на полях V Всемирной конференции спикеров парламентов
Столичный суд постановил арестовать Агвана ОвсепянаСтоличный суд постановил арестовать Агвана Овсепяна
Николай Подгузов: Доля драма в реализации проектов на территории Армении будет «драматическим» образом растиНиколай Подгузов: Доля драма в реализации проектов на территории Армении будет «драматическим» образом расти
Евразийский Банк Развития предоставил Ардшинбанку кредит в $20 млн на финансирование МСБЕвразийский Банк Развития предоставил Ардшинбанку кредит в $20 млн на финансирование МСБ
МИД: Одним из приоритетов внешней политики Армении является вывод политического диалога и взаимодействия  с Индией на качественно новый уровеньМИД: Одним из приоритетов внешней политики Армении является вывод политического диалога и взаимодействия  с Индией на качественно новый уровень
Самолет с 2 армянскими пленными приземлился в ЕреванеСамолет с 2 армянскими пленными приземлился в Ереване
Запускается одна из успешных и долгожданных программ Америабанка - Запускается одна из успешных и долгожданных программ Америабанка - "Поколение Америя 13"
IDBank раньше времени завершил размещение второго транша облигаций 2021-ого годаIDBank раньше времени завершил размещение второго транша облигаций 2021-ого года
Задержан экс-генпрокурор Армении Агван ОвсепянЗадержан экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян
МИД Армении отреагировал на проведение азербайджано-турецких учений в Кашатагском районеМИД Армении отреагировал на проведение азербайджано-турецких учений в Кашатагском районе
Никол Пашинян 8-9 сентября посетит Грузию с официальным визитомНикол Пашинян 8-9 сентября посетит Грузию с официальным визитом
Глава МИД Армении и посол Японии наметили направления сотрудничестваГлава МИД Армении и посол Японии наметили направления сотрудничества
BC Азербайджана обстреляли населенные пункты в Мартунинском районе АрцахаBC Азербайджана обстреляли населенные пункты в Мартунинском районе Арцаха
Президент НАН РА и посол Болгарии обсудили возможности развития научного сотрудничества между двумя странамиПрезидент НАН РА и посол Болгарии обсудили возможности развития научного сотрудничества между двумя странами
Сотрудники МККК посетили азербайджанского военного, незаконно проникшего на территорию Нагорного КарабахаСотрудники МККК посетили азербайджанского военного, незаконно проникшего на территорию Нагорного Карабаха
Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахский конфликтГлавы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахский конфликт
Куня-Ургенч – сердце ХорезмаКуня-Ургенч – сердце Хорезма
Арарат Мирзоян и Андреа Викторин обсудили региональные вызовы и сотрудничество Армения- ЕСАрарат Мирзоян и Андреа Викторин обсудили региональные вызовы и сотрудничество Армения- ЕС
Делегация из Армении посетит ФРГ для участия в заседании армяно-немецкого межправкомиссии по финансово-техническому сотрудничествуДелегация из Армении посетит ФРГ для участия в заседании армяно-немецкого межправкомиссии по финансово-техническому сотрудничеству
Ваграм Думанян отбыл с рабочим визитом в РоссиюВаграм Думанян отбыл с рабочим визитом в Россию
Политолог: Перспективы Арцаха во многом зависят от перспектив в отношениях Вашингтона и МосквыПолитолог: Перспективы Арцаха во многом зависят от перспектив в отношениях Вашингтона и Москвы
Генпрокуратура Армения заинтересовалась увеличением ДТП в Котайкской областиГенпрокуратура Армения заинтересовалась увеличением ДТП в Котайкской области
Парламентская оппозиция в КС оспаривает действия спикера НС АрменииПарламентская оппозиция в КС оспаривает действия спикера НС Армении
Прогноз: Мира не будет. Залог успеха в признании Арменией независимости АрцахаПрогноз: Мира не будет. Залог успеха в признании Арменией независимости Арцаха
В Кыргызстане началось совместное учение с КСБР Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ <Рубеж-2021>В Кыргызстане началось совместное учение с КСБР Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ <Рубеж-2021>
Председатель Палаты адвокатов Армении подчеркнул незаконность принудительной вакцинации граждан властями страныПредседатель Палаты адвокатов Армении подчеркнул незаконность принудительной вакцинации граждан властями страны
Сотрудники СНБ Армении задержали гражданина Франции при попытке контрабанды крупной партии наркотиков в странуСотрудники СНБ Армении задержали гражданина Франции при попытке контрабанды крупной партии наркотиков в страну
Незаконопослушные водители – угроза безопасности движения на железной дорогеНезаконопослушные водители – угроза безопасности движения на железной дороге
Железные аисты путей сообщенияЖелезные аисты путей сообщения
В Армении за сутки зарегистрирован 501 новый случай заражения коронавирусомВ Армении за сутки зарегистрирован 501 новый случай заражения коронавирусом
Татоян: Президент Азербайджана в своих выступлениях сеет ненависть в отношении армянского народаТатоян: Президент Азербайджана в своих выступлениях сеет ненависть в отношении армянского народа
Арарат Мирзоян рассказал Венди Мортон о ситуации, сложившейся в результате провокационных действий Азербайджана на территории АрменииАрарат Мирзоян рассказал Венди Мортон о ситуации, сложившейся в результате провокационных действий Азербайджана на территории Армении
Подгузов Пашиняну: ЕАБР выстраивает партнерские отношения с Арменией и намерен расширять свою деятельность в республикеПодгузов Пашиняну: ЕАБР выстраивает партнерские отношения с Арменией и намерен расширять свою деятельность в республике
Китай выразил поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕКитай выразил поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
Ушел из жизни неповторимый Жан-Поль БельмондоУшел из жизни неповторимый Жан-Поль Бельмондо
Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликтаПремьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
Турция и Азербайджан проводят учения в Кашадагском районе Нагорного КарабахаТурция и Азербайджан проводят учения в Кашадагском районе Нагорного Карабаха
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение АзербайджанаПрогноз: Россия достаточно жестко и болезненно отреагирует на поведение Азербайджана
Взгляд из Москвы: Баку тянет с мандатом российских миротворцев с целью вытянуть выгодные условияВзгляд из Москвы: Баку тянет с мандатом российских миротворцев с целью вытянуть выгодные условия
Политолог: Перспективы Арцаха во многом зависят от перспектив в отношениях Вашингтона и МосквыПолитолог: Перспективы Арцаха во многом зависят от перспектив в отношениях Вашингтона и Москвы
Прогноз: Мира не будет. Залог успеха в признании Арменией независимости АрцахаПрогноз: Мира не будет. Залог успеха в признании Арменией независимости Арцаха
Дипломат: Небольшие азербайджанские проказы в Сюнике Москве не помехаДипломат: Небольшие азербайджанские проказы в Сюнике Москве не помеха
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности