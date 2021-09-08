Среда, 8 Сентября 2021 20:04

АрмИнфо. На приобретение консалтинговых услуг в рамках арбитража с генеральным подрядчиком Транша-2 "Инвестиционного коридора Север-Юг" испанской компанией Corsan Corviam Construccion S.A. правительство Армении выделит $1,2 млн. Соответствующее решение были принято 8 сентября на заседании кабмина.

Напомним, что Corsan Corviam, осуществляющая строительные работы в рамках Транша-2 "Инвестиционного коридора Север- Юг" (на участке Аштарак-Талин) накопила долгов перед субподрядчиками, в связи с чем были возбуждены уголовные дела, в том числе и по факту сокрытия налогов. В сентябре 2018 года Генпрокуратура выявила финансовые нарушения в ходе строительства, ущерб государству был оценен в размере почти $50 млн. Несмотря на это, инициатором арбитражного иска против РА выступила испанская компания. В результате, еще в марте 2020 года правительство Армении выделило порядка 2 млн юридической фирме Lalive для представления интересов Армении в арбитражном споре с Corsan Corviam.

Как говорится в справке-обосновании к сегодняшнему документу, для защиты интересов РА по арбитражному делу, возникшему в рамках договора от 2012 года между министерством транспорта и связи и компанией-подрядчиком "Корсан Корвиам Констракшн", правительство разрешило Фонду "Дорожного департамента" заключить договор о приобретении услуг с Arcadis Consulting (UK) Limited - победителем тендера, стоимостью $1,175,000 (что эквивалентно 587,500.0 драмам (средний обменный курс драма к доллару - 500 драмов РА) для подготовки экспертного заключения по исследованию и анализу инвестиционной программы транспортного коридора "Север- Юг" - программа 1 и 2.

Отметим, что еще в июне 2019 года в беседе с журналистами экс-министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян сообщил, что строительные работы в рамках Транша-2 "Инвестиционного коридора Север- Юг" (на участке Аштарак- Талин, около 42 км) приостановлены из-за конфликта с генеральным подрядчиком Транша-2 испанской компанией Corsan Corviam Construccion S.A. Ранее АрмИнфо сообщало, что испанская компания получила от государства плату за проделанную работу в полном объёме, но не выполнила свои обязательства перед 17 субподрядчиками в размере 2 млрд 49 млн драмов (с августа по ноябрь 2018 года). Как заявлял тогда замминистра транспорта, связи и ИТ Баграт Бадалян, испанская компания имеет финансовые трудности и находится на этапе банкротства. При этом, как оказалось, финансовые трудности у компании - не новость и 2 года как генеральный подрядчик первых двух траншей находился в процессе банкротства. Тем не менее, в течение всего 2018 года компания еще продолжала строительные работы, а правительство Армении - продолжало выплачивать деньги. И только в 2019 году выявилось несогласие с компанией по ряду пунктов - как в связи со сроками и объёмами работы, так и размером выплат. "По итогам новых инженерных замеров выяснилось, что мы не можем им выплатить сумму, на которую они рассчитывают", - указал замминистра. Правительство Армении, как отмечал замминистра, пытается решить вопрос путем переговоров. На сегодня уже известно, что работы по строительству в рамках Транша-2 не завершатся в срок - к концу июля с.г. Тем не менее, по его словам, Минтранс Армении не желает идти на расторжение контракта с испанцами и готово продолжить сотрудничество, если переговоры "пройдут в нормальном, конструктивном русле". "Если мы расторгнем контракт, то нам предстоит достаточно долгий - арбитражный путь и придется отложить работы на несколько лет",- пояснил он. Между тем, еще ранее сообщалось, что на отрезке транспортного коридора "Север-Юг" - Ереван- Арташат, который был сдан в эксплуатацию в конце 2015 года, образовались ямы, а на ряде участков - трещины. А ведь согласно фактической смете в $2 млн. за 1 км. дорога должна была быть великолепной.

Проект создания транспортного коридора "Север-Юг" общей протяженностью в 556 км, позволит обеспечить выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении (Мегри- Капан-Горис-Ереван- Аштарак-Гюмри-Бавра) и Грузии. Инвестиционная программа нацелена на обеспечение связи севера (граница с Грузией) и юга Армении (граница с Ираном) посредством транспортных коммуникаций, удовлетворяющих высоким международным стандартам, и выход на мировые рынки. Строительство коридора изначально планировалось завершить в 2019 году.