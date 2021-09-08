Среда, 8 Сентября 2021 16:01

АрмИнфо.Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщил Шарль Мишель на своей странице в Twitter, в ходе состоявшегося телефонного разговора с Путиным были обсуждены последние события в Афганистане и их влияние на регион в целом.

По его словам, предотвращение гуманитарной катастрофы, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечение прав человека, в том числе прав женщин, девочек и меньшинств, являются приоритетными задачами.

"ЕС и Россия разделяют заинтересованность в региональной стабильности. Подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности Украины и Грузии. Обменялись мнениями о перспективах урегулирования конфликта между Армений и Азербайджаном. Указали необходимость укрепления доверия и налаживания диалога", - отметил Мишель.