Среда, 8 Сентября 2021 15:45

АрмИнфо.Всего несколько дней отделяют нас от завершения 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций – самой авторитетной международной структуры в мире.

Туркменистан с первых дней независимости определил сотрудничество с ООН одним из самых приоритетных направлений своей внешней политики. Рассматривая платформу ООН в качестве площадки для международных переговоров, выдвижения инициатив и решения задач регионального и общечеловеческого характера, наша страна всецело поддерживает положенные в основу этой организации ценности мироустройства и её Устав. Как отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своём недавнем лекционном выступлении перед студентами и учащимися: «Внешняя политика нейтрального Туркменистана – это путь мира, путь, призывающий к дружбе и братству все народы нашей планеты. Открытие в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии является ярким подтверждением того, что наш нейтралитет имеет большое значение в поддержании мира».

Активно участвуя в процессе сотрудничества и являясь ответственным членом международного сообщества, Туркменистан принимает действенное участие в многогранной деятельности ООН. В этом контексте разработка и выдвижение нашей страной приоритетных позиций на повестку дня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций является свидетельством последовательности участия Туркменистана в процессах упрочения всеобщего мира, стабильности и безопасности, реализации в полном объёме заявленных Целей устойчивого развития и приверженности в консолидации усилий мирового сообщества по решению ключевых вопросов глобальной повестки. Во внешнеполитической стратегии нашей страны ключевая роль отводится сотрудничеству со всеми государствами мирового сообщества в решении глобальных задач общечеловеческого характера. Так, продолжая содействовать усилиям мирового сообщества по снижению негативных последствий распространения коронавирусной инфекции нового типа, Туркменистан предлагает осуществлять политические и социально-экономические мероприятия путём расширения международного сотрудничества. В контексте этого принятие по инициативе нашей страны Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надёжных между­ народных перевозок в целях устойчивого раз­ вития в период и после пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19)» от 29 июля 2021 года стало очередным подтверждением высокой эффективности внешней политики Туркменистана. Ключевыми задачами этой специальной Резолюции являются интенсификация усилий международного сообщества по снижению рисков, возникающих в настоящий период в мировой экономике, в частности, в транспортной сфере, и формирование профильной правовой базы в данном направлении. Положения документа призваны сыграть ключевую роль в укреплении многовекторного сотрудничества в секторе транспорта на глобальном и региональном уровне, а также в поиске положительных решений ключевых вопросов в этой сфере, создании и развитии международных транспортно-транзитных коридоров. Кроме того, данная Резолюция является вкладом в дело борьбы с пандемией коронавируса во всём мире. Последовательно продолжая поддержку усилий мирового сообщества по борьбе с распространением инфекции нового типа, наша страна считает целесообразным обратить особое внимание мирового сообщества на укрепление взаимосвязанности глобальных программ по противодействию пандемии и стратегий ООН в области реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе в сфере здравоохранения. Речь, в частности, идёт о Сендайской рамочной программе действий на 2015–2030 годы. Также исходя из ранее выдвинутых уважаемым Президентом Гурбангулы бердымухамедовым инициатив по борьбе с коронавирусной инфекцией наша страна в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи намерена продвигать предложения об учреждении ряда международных и региональных инструментов и структур. В их числе – Специальная программа Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса; Многосторонний механизм Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пневмонией; Методический центр Всемирной организации здравоохранения по лечению и профилактике острых инфекций; Центральноазиатский региональный центр эпидемиологии, вирусологии и бактериологии. В контексте гуманных принципов политики нейтралитета наша страна вносит весомый вклад в приумножение усилий международного сообщества в работу по поддержанию мира, безопасности и доверия и осуществляет плодотворную деятельность в этом направлении. Как было отмечено, в деле укрепления мира, безопасности и доверия особое место отводится инструментам института нейтралитета, который признан действенным механизмом укрепления культуры мира. Исходя из этих целей наша страна инициировала ряд предложений, по которым были приняты важные международные документы. Мировое сообщество всецело поддерживает внешнеполитические предложения Президента Туркменистана, которые отражаются в принятых в рамках 75-й сессии ООН Резолюциях – «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития» от 7 декабря 2020 года, «Роль Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии» от 16 апреля 2021 года и создании в рамках ООН Группы друзей нейтралитета. Эти начинания призваны сыграть важную роль в укреплении многовекторного сотрудничества на глобальном и региональном уровне. девиз нынешнего года «Международный год мира и доверия», инициированный туркменской стороной и всецело одобренный ООН, на деле способствует укреплению доверия между странами мира. В этой связи немаловажен тот факт, что наша страна планирует созвать в Ашхабаде Международную конференцию «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития». На данный форум возложена ответственная миссия – стать важной площадкой для обсуждения перспективных задач и решений проблем международной безопасности и мира. Также на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируется провести диалог по вопросам безопасности и сотрудничеству в Центрально­ азиатском регионе, учредить действующий на регулярной основе Международный форум по проблемам безопасности, мира и развития в Центральной Азии. Центральноазиатский регион является центром притяжения интересов многих стран мира и регионов, что, по сути, определяет его важное геополитическое и геоэкономическое значение. Являясь активным участником диалога в регионе и за его пределами, Туркменистан активно продвигает важные инициативы по налаживанию плодотворного сотрудничества, вовлекая в этот процесс сопредельные регионы. Проведение в нынешнем году в нашей стране Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, обсуждение в её рамках вопросов регионального развития и принятие итогового документа стало важным событием в деле интенсификации сотрудничества между странами региона. На сегодняшний день известно, что важные документы, принятые по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся в августе с.г. на туркменском побережье Каспия – в Авазе, были признаны в качестве документа 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. К этим документам относятся Совместное заявление по итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и декларация диалога женщин стран Центральной Азии, в которых отражены важные вопросы и задачи региона, напрямую влияющие на развитие всего мира. Этот факт также подтверждает значимость Центральноазиатской платформы для продвижения регионального развития. Также наша страна в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерена инициировать проект Резолюции Генассамблеи «Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе», которая станет важным документом обеспечения многостороннего партнёрства по ключевым вопросам повестки дня, отвечающим интересам стран региона и мира. Туркменистан намерен продолжать политику по наращиванию сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах и в вопросах безопасности и устойчивого развития. Все эти начинания, предложенные нашей страной в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призваны содействовать устойчивому развитию мира, укреплению центральной и координирующей роли Организации Объединённых Наций в этих вопросах. Показательно, что эта позиция всецело созвучна фрагменту выступления Президента Гурбангулы бердымухамедова перед студентами и учащимися в день знаний и студенческой молодёжи: «Наши внешнеполитические и геоэкономические инициативы по Целям устойчивого развития, превентивной дипломатии и актуальным региональным вопросам наглядно подтверждают, что наше государство вносит конкретный вклад в решение мировым сообществом вопросов общечеловеческого значения».

Акмухаммед Джумакулиев,

преподаватель Института международных отношений