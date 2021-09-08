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АрмИнфо.Решением премьер-министр РА Никола Пашиняна от 7 сентября Артак Джумаян и Армен Назарян назначены заместителями министра здравоохранения Армении.
До назначения на должность замминистра Джумаян (в 2019-2021гг.) занимал должность директора поликлиники МЦ "Св. Григор Лусаворич", Назарян возглавлял Управление по здравоохранению Главного управления по вопросам здравоохранения военнослужащих МО, их соцзашиты и ветеранов.
Отметим, что у главы Минздрава до этого назначения были еще два заместителя - Лена Нанушян и Геворг Симонян. 25 августа замминистра Артем Смбатян был освобожден от должности и назначен первым заместителем председателя Комитета госдоходов РА.
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|Запускается одна из успешных и долгожданных программ Америабанка - "Поколение Америя 13"
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|МИД Армении отреагировал на проведение азербайджано-турецких учений в Кашатагском районе
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|Глава МИД Армении и посол Японии наметили направления сотрудничества
|BC Азербайджана обстреляли населенные пункты в Мартунинском районе Арцаха
|Президент НАН РА и посол Болгарии обсудили возможности развития научного сотрудничества между двумя странами
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|Арарат Мирзоян и Андреа Викторин обсудили региональные вызовы и сотрудничество Армения- ЕС
|Делегация из Армении посетит ФРГ для участия в заседании армяно-немецкого межправкомиссии по финансово-техническому сотрудничеству
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|В Кыргызстане началось совместное учение с КСБР Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ <Рубеж-2021>
|Председатель Палаты адвокатов Армении подчеркнул незаконность принудительной вакцинации граждан властями страны
|Сотрудники СНБ Армении задержали гражданина Франции при попытке контрабанды крупной партии наркотиков в страну
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