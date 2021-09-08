Среда, 8 Сентября 2021 14:36

АрмИнфо.Решением премьер-министр РА Никола Пашиняна от 7 сентября Артак Джумаян и Армен Назарян назначены заместителями министра здравоохранения Армении.

До назначения на должность замминистра Джумаян (в 2019-2021гг.) занимал должность директора поликлиники МЦ "Св. Григор Лусаворич", Назарян возглавлял Управление по здравоохранению Главного управления по вопросам здравоохранения военнослужащих МО, их соцзашиты и ветеранов.

Отметим, что у главы Минздрава до этого назначения были еще два заместителя - Лена Нанушян и Геворг Симонян. 25 августа замминистра Артем Смбатян был освобожден от должности и назначен первым заместителем председателя Комитета госдоходов РА.