Среда, 8 Сентября 2021 13:36

АрмИнфо.Инициатива IDBank-а и Idram-а «Сила одного драма» подвела итоги очередной̆ программы: вся сумма «одних драмов» - 3.701.910 драмов РА - накопленная за август от платежей̆ пользователей̆, была переведена фонду «Ваге Меликсетян».

Фонд был создан братом павшего в 44-дневной войне Ваге для продолжения его дела. Свою врачебную миссию Ваге выполнял до последнего момента: он скончался при оказании медицинской̆ помощи раненому солдату. По специальности клинический̆ фармацевт, он делал все возможное для популяризации своей̆ профессии.

«Август был довольно активным с точки зрения платежей̆ через приложение Idram&IDBank, и это нас только радует, так как благодаря платежам и доброй̆ воле наших пользователей̆ мы смогли выделить около 3,7 млн драмов в этот недавно созданный̆, но многообещающий̆ фонд, занимающийся не только образовательными, но и чисто благотворительными проектами. Мы надеемся, что благодаря программе «Сила одного драма» некоторые мечты и цели Ваге сбудутся», - отметил Гор Амирян, руководитель отдела маркетинга компании Idram.

Следующий̆ бенефициар программы «Сила одного драма» - фонд Здоровья детей̆ Армении. Уже более 10 лет директор фонда Армен Мартиросян поддерживает детей̆ с тяжелыми заболеваниями путем сбора средств, организуя их лечение за рубежом.

По словам руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а Татевик Вардеванян, в сентябрьской̆ суматохе особенно важно было вспомнить детей̆, которые лишены радостей̆ начала учебного года и борются за свою жизнь. «В течение следующих двух месяцев, пожалуйста, помните об этих детях и совершайте платежи через Idram&IDBank, чтобы помочь собрать больше денег», - сказала Татевик Вардеванян.

По словам Армена Мартиросяна, директора Фонда здоровья детей̆ Армении, когда мы говорим о детском раке, мы должны понимать, что, помимо лечения, им нужны дорогостоящие лекарства, исследования, вмешательства, которые требуют дополнительного финансирования. «Важен каждый̆ драм, и мы очень рады, что в течение следующих двух месяцев инициатива «Сила одного драма» будет направлена на наш фонд. Именно благодаря таким инициативам наше общество чувствует себя частью благотворительности, а дети - бенефициары нашего фонда, получают возможность проходить столь необходимое лечение за границей̆», - отметил директор фонда Армен Мартиросян.

Продолжайте выполнять платежи через приложение Idram&IDBank, онлайн платформу IDBanking.am или через терминалы компаний: «Сила одного драма» уже перевела более чем 37 млн драмов РА фондам в сферах образования, здравоохранения и социальной̆ ответственности: