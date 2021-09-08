Среда, 8 Сентября 2021 13:34

АрмИнфо.Правительство Армении приняло решение рабочий день 20 сентября 2021 года перенести на субботу, 25 сентября 2021 года. 8 сентября на заседании кабмина одобрен проект постановления правительства РА "О переносе рабочего дня".

Как пояснил руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян отметил, что принятие законопроекта обусловлено необходимостью организации отдыха граждан в дни празднования 30-летия Независимости Республики Армения. "Принятие данного проекта постановления правительства Республики Армения исходит из статьи 19 Закона Республики Армения "О праздниках и днях памяти Республики Армения", - отметил он.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что по понятным причинам в этом году настроения в обществе нельзя назвать праздничным, но правительство решило достойно отметить 30-летие Независимости Армении. "21 сентября на Площади Республики состоится масштабное красочное торжество, которое в первую очередь будет посвящено памяти погибших за независимость, безопасность и за суверенитет Армении и Арцаха. Это изменение предусматривает 4 непрерывных нерабочих дня подряд (21 сентября вторник, 20 сентября - понедельник,ред.) по случаю 30-летия независимости. Решение имеет такой контекст, и я считаю правильным продвигаться вперед с такой логикой", - сказал премьер.

21 сентября 2021 года в Армении отмечают 30-ую годовщину со дня провозглашения Независимости страны. На состоявшемся 21 сентября 1991 года референдуме народ Армении подавляющим большинством голосов проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства.