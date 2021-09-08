Среда, 8 Сентября 2021 13:05

АрмИнфо. Представители оппозиции, по примеру Ванадзора, Гюмри и Еревана, будут представлены в Совете старейшин укрупненных общин республики. Правительство Армении 8 сентября одобрило законопроект о внесении изменений и дополнений в законы "Об административно-территориальном делении РА" и "Об ОМС".

Как заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, представляя проект решения, с 2016 года в результате объединения 486 общин создано 54 укрупненных общин. На данном же этапе объединив 441 общину из Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Вайоцдзорской, Тавушской областей РА будут созданы 37 укрупненных общин. Вместе с тем, как пояснил министр, после завершения всего процесса, в Армении будет 77 укрупненных общин, не считая Ереван.

Как указал премьер-министр Армении Никол Пашинян, инициатива важна не только с точки зрения проведения административно-территориальных реформ, но и в рамках логики политических изменений. Так, согласно проекту, в советы старейшин укрупненных общин в соответствии с полученными голосами на выборах будут представлены также оппозиционеры. "Если раньше на выборах в мэры выдвигалось, например, 4 кандидата и один побеждал, остальные прекращали свою деятельность. Теперь, по сути, будет сформирован местный парламент - победивший станет мэром, а остальные членами совета старейшин, по примеру Ванадзора, Гюмри и Еревана. Таким образом, голос оппозиции будет услышан", - пояснил Никол Пашинян.