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АрмИнфо. Представители оппозиции, по примеру Ванадзора, Гюмри и Еревана, будут представлены в Совете старейшин укрупненных общин республики. Правительство Армении 8 сентября одобрило законопроект о внесении изменений и дополнений в законы "Об административно-территориальном делении РА" и "Об ОМС".
Как заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, представляя проект решения, с 2016 года в результате объединения 486 общин создано 54 укрупненных общин. На данном же этапе объединив 441 общину из Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Вайоцдзорской, Тавушской областей РА будут созданы 37 укрупненных общин. Вместе с тем, как пояснил министр, после завершения всего процесса, в Армении будет 77 укрупненных общин, не считая Ереван.
Как указал премьер-министр Армении Никол Пашинян, инициатива важна не только с точки зрения проведения административно-территориальных реформ, но и в рамках логики политических изменений. Так, согласно проекту, в советы старейшин укрупненных общин в соответствии с полученными голосами на выборах будут представлены также оппозиционеры. "Если раньше на выборах в мэры выдвигалось, например, 4 кандидата и один побеждал, остальные прекращали свою деятельность. Теперь, по сути, будет сформирован местный парламент - победивший станет мэром, а остальные членами совета старейшин, по примеру Ванадзора, Гюмри и Еревана. Таким образом, голос оппозиции будет услышан", - пояснил Никол Пашинян.
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|Столичный суд постановил арестовать Агвана Овсепяна
|Николай Подгузов: Доля драма в реализации проектов на территории Армении будет «драматическим» образом расти
|Евразийский Банк Развития предоставил Ардшинбанку кредит в $20 млн на финансирование МСБ
|МИД: Одним из приоритетов внешней политики Армении является вывод политического диалога и взаимодействия с Индией на качественно новый уровень
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|Запускается одна из успешных и долгожданных программ Америабанка - "Поколение Америя 13"
|IDBank раньше времени завершил размещение второго транша облигаций 2021-ого года
|Задержан экс-генпрокурор Армении Агван Овсепян
|МИД Армении отреагировал на проведение азербайджано-турецких учений в Кашатагском районе
|Никол Пашинян 8-9 сентября посетит Грузию с официальным визитом
|Глава МИД Армении и посол Японии наметили направления сотрудничества
|BC Азербайджана обстреляли населенные пункты в Мартунинском районе Арцаха
|Президент НАН РА и посол Болгарии обсудили возможности развития научного сотрудничества между двумя странами
|Сотрудники МККК посетили азербайджанского военного, незаконно проникшего на территорию Нагорного Карабаха
|Главы МИД Армении и Арцаха обсудили карабахский конфликт
|Куня-Ургенч – сердце Хорезма
|Арарат Мирзоян и Андреа Викторин обсудили региональные вызовы и сотрудничество Армения- ЕС
|Делегация из Армении посетит ФРГ для участия в заседании армяно-немецкого межправкомиссии по финансово-техническому сотрудничеству
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|Парламентская оппозиция в КС оспаривает действия спикера НС Армении
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|В Кыргызстане началось совместное учение с КСБР Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ <Рубеж-2021>
|Председатель Палаты адвокатов Армении подчеркнул незаконность принудительной вакцинации граждан властями страны
|Сотрудники СНБ Армении задержали гражданина Франции при попытке контрабанды крупной партии наркотиков в страну
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