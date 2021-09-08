Среда, 8 Сентября 2021 12:18

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян подтвердил настрой Армении возобновить мирный процесс с Азербайджаном в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. Об этом он заявил 8 сентября перед началом заседания правительства.

Пашинян напомнил, что 24 августа в парламенте, представляя программу правительства на 2021-2026гг., отметил, что углубление или урегулирование отношений с соседними странами станет важнейшим направлением внешней политики кабинета министров РА. "Это зафиксировано программой, утвержденной парламентом, и ее реализация стала рабочей повесткой для нас", - указал он.

Он отметил, что после переназначения на пост премьер-министра успел посетить Иран, а сегодня отправиться в Грузию. "Тема развития региональных коммуникаций играет существенную роль в обсуждениях как с ИРИ, так и с Грузией, и в этом контексте придаю важную роль проекту "Север-Юг" (транспортного коридора-ред.), которая связывает нашу границу с ИРИ с грузинской границей", - сказал премьер.

Помимо этого, Пашинян подчеркнул важность железнодорожного сообщения как с РФ, так и с ИРИ. "Для решения этой задачи в трехстороннем формате Армения-Россия- Азербайджан обсуждаем вопрос разблокировки коммуникаций. В этом вопросе мы решительны приложить усилия для достижения конкретных результатов, осознавая, что Азербайджан, в свою очередь, ожидает установить связь между своими западными районами и Нахичеваном", - указал он.

При этом премьер-министр РА подтвердил настрой Армении возобновить мирный процесс с Азербайджаном в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. Пашинян подчеркнул также важное значение повестки по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. "Мы продолжаем работу над созданием необходимых условий для этого. Надеемся днем раньше завершить процесс по возвращению в Армению армянских военнопленных, пленных, заложников и других удерживаемых лиц", - сказал он.