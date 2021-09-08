Среда, 8 Сентября 2021 12:17

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Вене спикер парламента Армении Ален Симоян провел встречи с коллегами из Грузии, Кипра и Объединенных Арабских Эмиратов на полях V Всемирной конференции спикеров парламентов.

Как сообщает пресс-служба НС РА, на встрече со спикером парламента Грузии Кахой Кучавой Симоян отметил, что Армения придает большое значение устойчивому развитию дружественных отношений с Грузией и углублению многопланового сотрудничества, добавив, что сотрудничество, основанное на взаимном доверии, является важным фактором безопасности, мира и устойчивого развития в регионе. Он добавил, что придает большое значение тесному сотрудничеству между законодательными органами двух стран и в ближайшее время в парламенте будет сформирована группа дружбы Армения-Грузия, которая будет способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, Ален Симонян поблагодарил за все усилия, приложенные Грузией в этом процессе.

В свою очередь спикер Национального Собрания Грузии с удовлетворением коснулся деятельности групп дружбы в парламентах двух стран в период предыдущего созыва и выразил уверенность в более эффективном сотрудничестве.

Достигнута договоренность активизировать работу профильных комиссий. Обе стороны также подчеркнули необходимость реализации ряда инициатив, направленных на региональную безопасность и стабильность.

В заключение, председатель НС РА упомянул строительство стратегически важного <Моста дружбы>, выразив уверенность, что это будет наилучшим образом способствовать углублению сотрудничества двух соседних государств, развитию товарооборота, инфраструктуры и туризма. Он отметил, что эта программа, финансируемая Европейским банком реконструкции и развития, правительствами Армении и Грузии, может стать символом многовековой армяно-грузинской дружбы.

На встрече с кипрским коллегой Анитой Димитриу Ален Симонян заявил, что Кипр может рассчитывать на безоговорочную поддержку Армении в борьбе за восстановление справедливости, свободы и воссоединении острова.

Армянский парламентарий констатировал, что в последние годы отношения между законодательными органами Армении и Кипра благодаря двусторонним усилиям поднялись на качественно новый, более активный уровень. Он заверил своего коллегу, что после формирования межпарламентской комиссии по сотрудничеству Армения-Кипр будет приложен максимум усилий для развития динамичного и эффективного сотрудничества.

Вместе с тем Симонян заверил, что Армения придает большое значение инициативе трехстороннего сотрудничества Армения-Кипр-Греция, которая открывает новые перспективы для расширения многопланового сотрудничества между сторонами как в двустороннем, так и в трехстороннем форматах. Касаясь приоритета сотрудничества с Кипром в формате отношений Армения-ЕС, Ален Симонян подчеркнул эффективное выполнение Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

В ходе обсуждения стороны коснулись азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха. Председатель НС поблагодарил Кипр за принципиальную позицию и поддержку народа Арцаха, особо подчеркнув гуманитарную помощь, оказываемую правительством Кипра армянам, пострадавшим от азербайджанской агрессии.

Стороны также обсудили кипрский вопрос и действия Турции по срыву диалога. В этом контексте Ален Симонян подтвердил неизменную поддержку Арменией Кипра в международных организациях, отметив необходимость мирного урегулирования вопроса путем переговоров. Спикер Палаты представителей Республики Кипр поблагодарила за поддержку в кипрском вопросе, подчеркнув, что урегулирование разногласий с Турцией будет проходить в рамках закона. Она напомнила о резолюциях, принятых Палатой представителей кипрского парламента по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в которых фиксируются нарушения, совершенные Азербайджаном, и неприемлемые незаконные действия Турции.

А на встрече с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Сакром Джабашем глава армянского парламента заявил, что Армения придает большое значение непрерывному развитию отношений со странами Персидского залива, в частности, с ОАЭ, и держит в центре внимания политические и экономические процессы в регионе. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты являются важным партнером Армении. Симонян также указал на сбалансированную внешнюю политику ОАЭ на региональном и международном уровнях, высоко оценив сбалансированную позицию страны по нагорно- карабахскому конфликту.

Симонян с удовлетворением отметил, что между странами идет активный политический диалог на разных уровнях, сотрудничество на многосторонних платформах носит систематический характер. Спикер НС отметил, что существует большой потенциал для развития сотрудничества между Республикой Армения и Объединенными Арабскими Эмиратами, в политической, экономической, культурной, военно-технической областях, возобновляемых источниках энергии, авиации, информационных технологиях, торгово-экономической, образовательной и других сферах. В свою очередь спикер парламента ОАЭ подчеркнул, что политические и экономические связи между ОАЭ и Арменией довольно активно развиваются с момента обретения Арменией независимости.

В октябре этого года в Объединенных Арабских Эмиратах стартует <Дубай ЭКСПО-2020> под названием <Объединение мыслей, создание будущего>, в котором примет участие и Армения. Председатель Федерального национального совета ОАЭ пригласил Симоняна посетить с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о текущих процессах на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке.